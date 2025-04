Manauara reforça ataque com contratação do atacante Állefe para a Série D

Com passagens por diversos clubes do Nordeste, Állefe chega para fortalecer o setor ofensivo do Robô da Amazônia na disputa do Campeonato Brasileiro.

Manaus (AM) – O Manauara Esporte Clube anunciou a contratação do atacante Állefe, de 29 anos, como reforço para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador já se integrou ao elenco do Robô da Amazônia e iniciou os treinamentos com o grupo.

Com um currículo marcado por passagens por diversos clubes do cenário nacional, Állefe já defendeu equipes como Spartax-PB, Corinthians-RN, Nacional de Pombal-RN, Sousa-PB, Potiguar-RN, Campinense-PB, Colo-Colo-BA, Treze-PB, Afogados de Ingazeira-PE, São Paulo Crystal e Confiança-PB.

Atacante

O atacante foi campeão paraibano e conquistou o acesso à Série C com o Campinense em 2021. No futebol amazonense, atuou pelo Princesa do Solimões e pelo RPE Parintins. Seu último clube foi o Floresta-CE, onde disputou oito partidas e contribuiu com uma assistência.

“O Manauara me apresentou um projeto muito grandioso e prontamente eu aceitei. Estou muito feliz de poder ter chegado aqui. Espero contribuir muito para que a gente, se Deus quiser, consiga os objetivos do clube”, declarou o atleta.

Estreia marcada

A estreia do Manauara na Série D está marcada para o dia 19 de abril, às 15h30, contra o Independência do Acre. A partida será realizada no estádio Ismael Benigno, a Colina, em Manaus.

