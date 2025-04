Para reforçar potencial turístico, Amazonas marca presença na WTM Latin America 2025

Considerada uma das maiores feiras de turismo da América Latina, o evento segue até a próxima quarta-feira, 16/4, reunindo milhares de profissionais da indústria do turismo

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e o governo do Amazonas celebram a participação na edição da World Travel Market Latin America (WTM-LA) de 2025, que teve início nesta segunda-feira, 14/4, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP).

Considerada uma das maiores feiras de turismo da América Latina, o evento segue até a próxima quarta-feira, 16/4, reunindo milhares de profissionais da indústria do turismo nacional e internacional.

Com um estande exclusivo, Manaus apresenta ao mercado global seus atrativos naturais, culturais e históricos, posicionando-se como um destino estratégico na região Norte do Brasil.

Fomento ao turismo

A participação de Manaus na WTM-LA é uma oportunidade de fomentar o turismo da capital de forma sustentável, atrair investidores e estreitar laços com operadores, agências e demais players do setor.

Este ano, o estande de Manaus conta com uma estrutura planejada, para que 26 empresários do setor turístico, entre agentes de viagem e operadores de turismo possam realizar reuniões, apresentar seus serviços e fechar parcerias comerciais. A proposta é impulsionar novos negócios e, com isso, ampliar o fluxo turístico para a capital amazonense.

Segundo o diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, a presença de Manaus na feira é estratégica.

“A WTM é um espaço de visibilidade e articulação com o mercado internacional. Estar aqui é mostrar ao mundo a força do nosso turismo, as experiências únicas que Manaus oferece, além de fortalecer políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do setor na nossa cidade”, destacou.

Durante o evento, estão sendo divulgados os principais produtos turísticos de Manaus, os novos equipamentos voltados à recepção de visitantes, além das iniciativas que fortalecem a infraestrutura da cidade como destino.

A presença na feira também tem foco na promoção da candidatura de Manaus como Cidade Criativa da Gastronomia, iniciativa que destaca a riqueza e diversidade da culinária local no cenário internacional.

Estado do Amazonas

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), também marca presença na feira.

Para o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, a presença do Amazonas e os parceiros oferecem uma oportunidade de negócios e promoção turística única.

“A WTM reúne profissionais do turismo do mundo inteiro, oferecendo um leque de negócios para o público profissional e sendo uma vitrine do Amazonas para o mundo“, afirmou Ribeiro.

O turismo de sol e praia, turismo de aventura, etnoturismo, turismo culinário, turismo cultural e atrativos culturais e naturais estão sendo apresentados, com o objetivo de promover o Amazonas ao público, que inclui investidores, agências, operadores e entre outros.

A diretora de marketing da Amazonastur, Ana Claudia Rego, destacou as estratégias para promoção do destino Amazonas nesta edição da WTM.

"É uma oportunidade única de fazer rede, trazer investimentos para o nosso estado e contribuições o desenvolvimento econômico regional, além de posicionar o nosso destino turístico no cenário global. Hoje, o Amazonas traz também ativações dentro do nosso estado, o visitante pode conhecer um pouco dos atrativos turísticos, temos jogos turísticos de memória, material digital e a presença substancial do comércio amazonense", disse a gestora.

