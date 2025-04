BBB 25: Enquete aponta próximo eliminado no reality

Há uma semana para o fim do Big Brother Brasil 25, Renata Saldanha tem mostrado que quer muito chegar à final do programa. Ela disputa o 17º Paredão com a ex-dupla Guilherme Vilar e Joselma Silva e deve ficar no programa nesta terça-feira (15).

De acordo com a enquete da CNN, Joselma — mais conhecida como Dona Delma — deve ser eliminada do programa com 58% dos votos. Esse número é bem maior do que a parcial do dia anterior, quando a dona de casa tinha 50% dos votos.

Já a bailarina — que ganhou o privilégio de receber informações externas na Vitrine do Seu Fifi — reagiu na votação e reduziu o número de votos para ser eliminada. Na parcial da enquete do dia anterior, Renata estava com 45%, baixou 7% e deve continuar na casa com 38% dos votos.

Genro de Delma, Guilherme também disputa esse Paredão e permanecerá na casa, com apenas 4% dos votos da parcial da enquete. No dia anterior, ele tinha 5% da preferência para sair.

Pela primeira vez na história do programa, o BBB começou em duplas e, faltando oito dias para o programa acabar, a última dupla remanescente deve ser desfazer. Se esse resultado de confirmar, será o fim oficial das duplas do BBB25.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: BBB 25: Renata lidera intenções de voto para eliminação no paredão

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱