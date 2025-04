David Peninha é o novo reforço do Manauara para a Série D

Meia de 31 anos é a 10ª contratação do clube para o Brasileirão

O Manauara Esporte Clube anunciou o meio-campista David Peninha como seu mais novo reforço para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O atleta já se apresentou e participa dos treinos com o grupo.

Décimo reforço confirmado

Aos 31 anos, Peninha é o décimo nome contratado pelo clube amazonense para a competição nacional. Ele chega após defender o Nacional-AM, onde atuou em 11 partidas nesta temporada, marcando três gols e distribuindo três assistências.

Natural de Brasília, o jogador começou a carreira nas categorias de base do Cruzeiro-DF. Ao longo de sua trajetória no futebol profissional, vestiu as camisas de Brasiliense, Operário-PR, Fast Clube-AM, Trindade-GO, Ceilândia-DF, Real Brasília, Royal FC e Caxias-RS.

“É um clube que oferece uma estrutura boa, só tenho informações excelentes, então o acerto foi de cara. A Série D é um campeonato difícil, há muitas equipes, mas aqui temos totais condições de brigar, por tudo que eles (diretoria) proporcionam para a gente”, afirmou o meio-campista.

Estreia na Série D

A estreia do Robô da Amazônia está marcada para sábado (19), às 15h, no Estádio Ismael Benigno, a Colina, contra o Independência-AC.

Além de Peninha, o Manauara também anunciou os seguintes reforços:

Atacantes : Rafael Ibiapino, Vinícius Bala, Állefe e Erick Cunha;

: Rafael Ibiapino, Vinícius Bala, Állefe e Erick Cunha; Volantes : Cerezo, Marinho e Ítalo;

: Cerezo, Marinho e Ítalo; Goleiro : David Becker;

: David Becker; Zagueiro: Éverson.

