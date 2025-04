PF apreende cerca de 65 kg de drogas escondidos em lixo de barco no AM

O flagrante ocorreu durante fiscalização em embarcação em Santo Antônio do Içá.

A Polícia Federal apreendeu, na manhã desta terça-feira (15), maconha, cloridrato e pasta base de cocaína, totalizando cerca de 65 kg de entorpecente, durante fiscalização em embarcação comercial de passageiros e cargas, em Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas.

A droga estava acondicionada dentro de um reservatório de lixo na popa da embarcação e estava fracionada em tabletes. O entorpecente tinha como destino a cidade de Manaus.

Diante dos fatos, a investigação policial seguem em andamento para apuração da procedência da droga.

