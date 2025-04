Greve dos rodoviários chega ao 2º dia com menos ônibus nas ruas de Manaus

Manaus amanheceu nesta quarta-feira (16) com apenas 30% da frota de ônibus do transporte coletivo circulando, pelo segundo dia consecutivo, em meio à paralisação dos rodoviários. A expectativa do Sindicato dos Rodoviários de Manaus é que a greve se intensifique nas próximas horas, com apenas 50% dos veículos nas ruas entre 9h e 17h, conforme anunciou o presidente da entidade, Givancir Oliveira.

Segundo Givancir, a paralisação de terça-feira foi um “aquecimento” e a greve oficial da categoria tem início nesta quarta. Os rodoviários reivindicam 12% de reajuste salarial, aumento no valor da cesta básica, pagamento de R$ 1.200 de gratificação a motoristas que exercem dupla função, além da permanência de cobradores.

De acordo com o sindicato, uma proposta apresentada pelo município foi rejeitada. “O município ofereceu uma proposta de retirar 33% dos trabalhadores já esse ano, e o sindicato foi contra. O sindicato pediu 12% de reajuste salarial, o Sinetram e a Prefeitura ofereceram 5%, e o sindicato recusou”, explicou.

A greve acontece conforme decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT 11), que obriga a circulação de 70% da frota nos horários de pico (6h às 9h e 17h às 20h) e de pelo menos 50% nos demais horários. O descumprimento pode gerar multa de R$ 60 mil por hora.

Sobre a retirada de cobradores, o sindicato sinalizou aceitar a negociação para redução de até 10% dos trabalhadores em linhas com menor arrecadação, mas rejeitou a proposta de corte imediato entre 33% e 40% da categoria. “Eles querem 33% já de imediato a 40% dos cobradores fora do seu trabalho”, criticou Givancir.

O que diz o Sinetram

Em nota, o Sinetram informou que participou de reunião oficial com representantes da Prefeitura e do sindicato dos rodoviários. Entre os temas discutidos estavam a modernização do sistema de bilhetagem e a retirada gradual da função de cobrador, conforme acordos firmados com o Ministério Público.

O sindicato patronal afirmou ainda que as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026 foram iniciadas e seguem em andamento, com propostas sendo discutidas por ambas as partes. O Sinetram destacou o compromisso com o diálogo contínuo, buscando equilíbrio entre sustentabilidade do transporte e valorização dos trabalhadores.

