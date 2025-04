Manaus distribui 120 toneladas de peixe na Semana Santa a famílias em vulnerabilidade

Manaus (AM) – Pela primeira vez à frente das ações de distribuição de peixes na Semana Santa, o prefeito de Manaus, David Almeida, participou pessoalmente das entregas nesta terça-feira (15).

A ação faz parte do projeto “Páscoa na Floresta”, que vai beneficiar 45 mil famílias em situação de vulnerabilidade social com a doação de 120 toneladas de pescado até a próxima quinta-feira (17).

“Estamos aqui para garantir alimento na mesa de quem mais precisa, nesse momento tão especial que é a Semana Santa. É uma tradição cristã, e a prefeitura está presente, cumprindo seu papel social”, afirmou David Almeida durante a entrega no bairro Cidade de Deus, na zona Norte da capital.

A iniciativa integra o eixo “Social e Cidadania”, uma das sete frentes estratégicas da atual gestão municipal. A distribuição ocorre em todas as zonas da cidade, com apoio do Fundo Manaus Solidária (FMS), em parceria com a Semasc (Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania), Semed (Educação) e organizações sociais credenciadas.

“Sabemos o quanto esse gesto faz diferença. É alimento chegando na mesa de quem realmente precisa”, destacou a presidente do FMS, Viviana Lira.

Ações vão além da entrega de alimentos

Mais do que doações, o projeto “Páscoa na Floresta” promove também uma série de atividades lúdicas, educativas e culturais voltadas às crianças e às famílias. A programação teve início no Parque das Tribos, zona Oeste, reunindo mais de 2 mil crianças em um dia de brincadeiras, apresentações e distribuição de chocolates.

O encerramento acontecerá no parque temático Gigantes da Floresta, com uma grande festa que reunirá shows, atrações infantis e momentos de confraternização.

Moradores expressaram gratidão pela ação da prefeitura. “Tem muita gente que não tem o que comer. Esse peixe vai abençoar muitas casas”, disse Ana Carolina Lima, 32, doméstica e moradora da Cidade de Deus.

A dona de casa Maria Venâncio, de 52 anos, também se emocionou. “Estou muito feliz, muito satisfeita de ter recebido meu peixe da mão do meu prefeito.”

Distribuição continua até quinta-feira

Além do Cidade de Deus, a entrega já ocorreu nas comunidades Lago Azul, Milênio e Viver Melhor, todas na zona Norte. Nesta quarta-feira, 16, a programação segue nas zonas Leste, Norte e Oeste, com entrega em instituições credenciadas. Na quinta-feira, 17, o projeto chega às zonas Centro-Oeste, Centro-Sul, Sul e Rural.

Com a ação, a gestão David Almeida reforça seu compromisso com o cuidado à população, promovendo inclusão, dignidade e solidariedade em um dos períodos mais simbólicos para as famílias manauaras.

