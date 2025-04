Feirão do Pescado prevê venda de 100 toneladas de peixes em Manaus

O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), realiza nos dias 16, 17 e 18 de abril o Feirão do Pescado 2025 – Edição Semana Santa. A expectativa é comercializar mais de 100 toneladas de peixe em três pontos estratégicos de Manaus. A ação deve movimentar mais de R$ 2,5 milhões com a venda de pescado e hortifrútis diretamente do produtor rural.

Locais de atendimento e horários

O Feirão funcionará das 7h às 19h na quarta (16) e quinta-feira (17). Na sexta-feira (18), feriado da Semana Santa, o atendimento será das 7h às 13h. A iniciativa acontecerá nos seguintes locais:

Arena Amadeu Teixeira (zona centro-sul)

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (zona norte)

Centro Cultural Povos da Amazônia (zona sul)

Piscicultores recebem apoio do Estado

Na terça-feira (15), a diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, visitou a Arena Amadeu Teixeira para acompanhar a montagem da estrutura. Durante a visita, ela destacou a participação de mais de 45 piscicultores, que comercializarão três espécies de peixe: tambaqui, matrinxã e pirarucu.

“O Feirão do Pescado é onde os piscicultores podem vender esses peixes diretamente para a população. O estado subsidiado, dá toda a estrutura para esses produtores, incluindo bancas, tendas, e suporte com gelo, para que o preço possa chegar até o consumidor de uma forma mais acessível”, explicou Michelle Bessa.

Serviços e produtos oferecidos

Além do pescado, o Feirão contará com barracas das Feiras da ADS, que comercializam frutas e hortaliças diretamente do produtor. Também haverá serviço de limpeza e retirada de espinhas, o que facilita o preparo do peixe para o consumo familiar.

“Então a população pode vir com a família, tomar o café da manhã, comprar o seu pescado para garantir na Semana Santa. Fazer suas compras de hortifrútis, porque a gente vai ter também produtores rurais vendendo esses produtos diretamente para o consumidor”, completou Michelle Bessa.

A estrutura montada nos três pontos de venda também contará com reforço nas medidas de segurança, acessibilidade e higiene.

Leia mais:

Feirão do Pescado acontece durante a Semana Santa em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱