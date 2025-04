Operação prende 5 envolvidos em sequestro e extorsão de empresário em Manaus

O crime foi praticado no dia 31 de março deste ano, na Zona Norte da capital, quando um homem foi sequestrado e torturado pelo grupo

Manaus (AM) – Cinco pessoas foram presas no Amazonas por envolvimento no sequestro e extorsão de um homem ligado ao tráfico de drogas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a operação que apura o caso deve apresentar os resultados ainda na tarde desta quarta-feira (16).

O crime ocorreu no dia 31 de março, no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus. Na ocasião, o grupo sequestrou e torturou a vítima, exigindo dela drogas, armas e dinheiro.

Na época, dois suspeitos já haviam sido presos. Um deles é o policial militar Lucas Fernandes da Silva, lotado como soldado na 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), apontado como um dos autores da ação criminosa.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o empresário chegava em casa, por volta das 7h, e foi surpreendido e rendido pelo grupo armado.

Durante a operação que levou às prisões, os policiais apreenderam materiais usados no crime, como simulacro de arma de fogo, capa de colete, balaclavas, algemas e roupas utilizadas na ação. A vítima também foi forçada a transferir R$ 5.500 via PIX.

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou que abriu um inquérito interno para apurar a conduta do soldado envolvido no caso.

Assista ao vídeo:

Leia mais:

VÍDEO: PM e comparsa são presos após sequestrarem e forçarem vítima a fazer PIX em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱