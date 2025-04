VÍDEO: PM e comparsa são presos após sequestrarem e forçarem vítima a fazer PIX em Manaus

Um procedimento interno foi instaurado para apurar a conduta do policial militar, que foi afastado das suas funções.

Dois suspeitos de sequestro foram presos pela equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) nesta segunda-feira (31), após uma denúncia anônima que os levou ao bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Um dos presos é um policial militar lotado na 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), identificado como Lucas Fernandes da Silva, soldado da PM. O comparsa é Robert Kennedy Menezes Cardoso.

A denúncia informava sobre um veículo Onix branco rondando a área, e a equipe conseguiu localizar o carro nas proximidades da Avenida Timbiras.

O empresário foi sequestro no bairro Flores na Zona Centro-Sul. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a dupla aborda o empresário, quando ele chegava em casa por volta das 7h da manhã, em uma picape.

Durante a abordagem, os policiais encontraram itens relacionados ao crime, como um simulacro de arma de fogo, capa de colete, roupas, balaclava e algema, usados pelos criminosos para torturar a vítima e forçá-la a realizar um PIX no valor de R$ 5.500.

Durante a prisão, o PM passou mal e precisou ser encaminhado a um hospital. Depois, os dois foram levados para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) informou que um procedimento interno foi instaurado para apurar a conduta do policial militar, que foi afastado das suas funções.

“A PMAM repudia a conduta do policial envolvido, ressaltando que não compactua com ações delituosas cometidas por seus agentes, reforçando o compromisso com a segurança da sociedade e a atuação rígida para coibir tais situações”, diz a nota.

