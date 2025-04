3B encara líder Ferroviária em busca dos primeiros pontos no Brasileirão

O Instituto 3B tem mais um grande desafio pela frente no Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Nesta quarta-feira (16), às 20h (horário de Manaus), os dois extremos da tabela se enfrentam na Arena da Amazônia. O lanterna 3B recebe a líder Ferroviária-SP em duelo válido pela quinta rodada da competição.

Em busca da primeira pontuação

As Feras da Amazônia buscam somar seus primeiros pontos no Brasileirão Feminino. Até aqui, a equipe amazonense sofreu quatro derrotas: para Fluminense, São Paulo, Flamengo e América-MG – os jogos contra Flu e Coelhas aconteceram na Arena da Amazônia. O 3B é o único time zerado na competição.

Diante dos resultados negativos, o clube mudou o comando técnico. Saiu Roberto Neves e chegou o português Paulo Morgado, que estreou no último duelo, contra o América-MG. Segundo nota oficial, a saída de Roberto foi por acordo mútuo, motivada por compromissos profissionais no exterior. O treinador comandou o time nas três primeiras derrotas do campeonato.

Ferroviária embalada na liderança

Do outro lado, a Ferroviária-SP chega embalada. As Guerreiras Grenás lideram a competição com 10 pontos em quatro jogos. A equipe paulista estreou goleando o Sport, empatou com o Grêmio, e depois venceu o Real Brasília-DF e o São Paulo – este último por 1 a 0, no último sábado (12), vitória que garantiu a liderança pelo saldo de gols, empatada em pontos com o Cruzeiro.

Em entrevista coletiva, a treinadora Jéssica de Lima elogiou a entrega do grupo.

“A Ferroviária tem o privilégio e eu tenho a honra de trabalhar com essas atletas, porque elas se esforçam a cada dia para dar o seu melhor dentro de campo. Eu sou uma treinadora exigente, busco o melhor de cada atleta e a gente entende que a atleta tem que estar aberta a isso”, afirmou.

Confronto inédito na elite

O duelo desta terça será o primeiro encontro da história entre 3B e Ferroviária. Fundado em 2017, o 3B disputa pela primeira vez a elite do futebol feminino nacional. Já a Ferroviária é referência na modalidade, com conquistas importantes:

Campeã Brasileira em 2014 e 2019

em 2014 e 2019 Bicampeã da Libertadores Feminina (2015 e 2020)

(2015 e 2020) Campeã da Copa do Brasil em 2014

em 2014 Quatro títulos paulistas (2002, 2004, 2005 e 2013)

Amazonense decide para a Ferroviária

O gol da vitória sobre o São Paulo, no último jogo, foi marcado pela atacante Micaelly, nascida no Amazonas. A jogadora já foi convocada para a Seleção Brasileira em 2023 e é uma das principais peças do elenco grená.

Revelada pelo Iranduba, Micaelly saiu do estado em 2017 para atuar pelo Sport-PE e passou por Avaí Kindermann-SC, Cruzeiro e São Paulo, antes de chegar à Ferroviária-SP.

