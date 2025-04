Mostra Ecoa exibe 15 filmes socioambientais neste sábado (19)

Evento gratuito acontece no Cine Carmen Miranda com sessões às 16h, 18h e 20h, e reúne obras de todo o Brasil

Os amantes da sétima arte que valorizam a relação entre natureza, cultura e comunidade já têm compromisso marcado para o próximo sábado (19) com a estreia da “Ecoa – Mostra Socioambiental de Cinema de Manaus”. O evento gratuito, criado pela duplofilme e pela OCA Amazônia, será realizado no Cine Carmen Miranda, com sessões às 16h, 18h e 20h.

A mostra, de caráter não competitivo, exibirá 15 filmes de não-ficção de diferentes regiões do Brasil, sendo seis deles inéditos em festivais. Ao todo, a curadoria avaliou 110 obras inscritas, entre curtas, médias e longas-metragens.

“Foram 30 filmes originados da Amazônia Legal e 80 do restante do país. Devido ao grande interesse, decidimos reformular o projeto e ampliar o número de obras selecionadas. O que antes seria uma mostra com seis filmes se transformou em uma programação com 15 obras, todas exibidas a partir de janeiro de 2023”, explica Henrique Amud, roteirista e fundador da duplofilme.

Filmes selecionados

Entre os destaques está o longa inédito “Como matar um rio”, do rondoniense Chicão Santos, que aborda a seca extrema do Rio Madeira em 2024. A mostra ainda inclui 14 curtas, sendo cinco inéditos, com temáticas que vão de mobilidade urbana a conhecimentos ancestrais. Confira os títulos:

Minha câmera é minha flecha – Natália Tupi (AM)

Insalubre – Juan Lopes (AM)

Momat – Jeane Morep’ei e Daniel Tavares (AM)

Cotidiano Seis Por Um – André Cavalcante Pereira (AM)

Uity (Mãe) – Renata Padovan (SP)

Cata – Lucas Sá (MA)

Nossa Querida Jabebiracica – Elder Gomes Barbosa (RJ)

Mercado de Histórias – Alcinethe Damasceno (AC)

Videocarta para o Futuro – Dheik Praia (AM)

Travessia – Karol Felício (ES)

A fumaça e o diamante – Bruno Villela, Fábio Bardella e Juliana Almeida (SP)

Espinha de Peixe – João Costa (RJ)

Tabajara – Oliveira Júnior, Milena Rocha e Weslley Oliveira (PI)

Alguma Coisa Com Plutônio – Raoni Assis (PE)

Temáticas e objetivos

Segundo Amud, os filmes abordam movimentos sociais de resistência, fauna e flora amazônica, povos tradicionais, identidades amazônidas, políticas públicas, reciclagem, produção de alimentos e mais.

“Obras como ‘Cata’, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ‘A fumaça e o diamante’, com depoimento de Davi Kopenawa, trazem reflexões profundas. Já ‘Uity (Mãe)’ conta com a liderança indígena Regina Sateré Mawé, fortalecendo a presença de vozes originárias”, ressalta o roteirista.

Curadoria e propósito

A curadoria foi feita pela artista plástica Mayara Jansen, pela produtora Cláudia Aleixo, pelos fundadores da duplofilme e pelas gestoras da OCA Amazônia: Shalimar Lima, Lorena Jezini e Aline Salignac.

“A mostra busca ser um ponto de encontro entre cineastas, lideranças comunitárias e o público em geral, promovendo o cinema como ferramenta de mobilização e resistência coletiva”, explica Shalimar.

