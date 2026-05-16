Amazonas

O aviso foi feito nas redes sociais, onde o sindicalista alertou que a frota pode parar totalmente

Milhares de passageiros que dependem de ônibus do transporte coletivo podem enfrentar uma segunda-feira (18) de transtornos. O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano e Rodoviários do Amazonas (Sintro-AM) anunciou uma greve por tempo indeterminado que pode tirar 100% dos ônibus das ruas caso não haja acordo salarial com as empresas.

Segundo o presidente do sindicato, Givancir Oliveira, a categoria cobra um reajuste de 12% nos salários, mas afirma que as negociações com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) não avançaram.

O aviso foi feito nas redes sociais, onde o sindicalista alertou que a frota pode parar totalmente se não houver uma nova proposta até segunda-feira. “Manaus poderá paralisar 100% da frota”, afirmou.

A equipe do Portal Em Tempo entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), que informou que não recebeu nenhum comunicado oficial sobre a greve

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