Detran-AM vai reforçar fiscalizações nas rodovias AM-070 e AM-010 durante feriado prolongado

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) inicia nesta quinta-feira (17) a Operação Feriado Prolongado, com reforço na fiscalização das rodovias AM-070 e AM-010, além da intensificação da Lei Seca em todas as zonas de Manaus. A ação segue até segunda-feira (21) e conta com apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas (BPTran).

Rodovias com maior fluxo receberão atenção especial

A operação será realizada na Rodovia Manoel Urbano (AM-070) e na saída da Rodovia Torquato Tapajós (antiga AM-010). Segundo David Fernandes, diretor-presidente do Detran-AM, o foco é prevenir sinistros de trânsito, especialmente devido ao aumento no fluxo de veículos durante os feriados da Sexta-feira Santa e de Tiradentes.

“A AM-070 e a AM-010 apresentam grande fluxo de veículos, o que é intensificado durante os feriados. A Operação Feriado Prolongado foi pensada de maneira estratégica para promover, por meio da equipe de Fiscalização do Detran-AM, maior segurança viária nas principais saídas da capital e evitar acidentes de trânsito”, destaca David Fernandes.

Lei Seca será intensificada na capital

As blitzes da Lei Seca ocorrerão em diversos pontos da cidade. O coordenador de Fiscalização de Trânsito do Detran-AM, Arthur Cruz, destaca que a operação tem como objetivo garantir a segurança de todos, com foco no combate às infrações.

“O uso do cinto de segurança, o respeito aos limites de velocidade e a atenção à sinalização serão rigorosamente monitorados. Além disso, as blitzes de alcoolemia serão intensificadas para evitar que a mistura de álcool e direção resulte em tragédias. Vamos fazer desses feriados momentos de celebração, não de imprudência”, pontua Arthur Cruz.

Orientações para uma viagem segura

O Detran-AM orienta a população a planejar suas viagens com antecedência e reforça a importância da responsabilidade no trânsito.

“Portanto, planeje sua viagem com antecedência, revise as condições do veículo e, principalmente, pratique a direção defensiva. A segurança no trânsito depende do compromisso de cada um de nós”, conclui o coordenador. Leia mais: Detran-AM realiza mais de 150 autuações durante Operação Lei Seca

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱