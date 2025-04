Senai Amazonas abre 1.780 vagas gratuitas para cursos técnicos; confira

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Amazonas) lançou a Chamada Pública nº 02/2025, com a oferta de 1.780 vagas gratuitas em cursos de Qualificação Profissional e Aperfeiçoamento Profissional. As formações ocorrem entre maio e agosto de 2025, nas escolas do SENAI em Manaus.

As inscrições abrem às 8h do dia 23 de abril e encerram às 12h do dia 25 de abril de 2025, exclusivamente pelo link: https://forms.gle/rCHcL1YAC17LkxZU9. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. Os candidatos selecionados precisarão comprovar baixa renda no momento da matrícula.

Escola SENAI Antônio Simões: foco em tecnologia e elétrica

Localizada em Manaus, essa unidade oferece cursos nas áreas de Automação, Eletricidade, Informática e Mecânica. As formações incluem:

Controladores Lógicos Programáveis – CLP Básico (quatro turmas, 20 vagas cada, das 15h às 18h)

(quatro turmas, 20 vagas cada, das 15h às 18h) Leitura e Interpretação de Diagramas Elétricos

Programação de Inversores de Frequência

Auxiliar de Eletricista

Banco de Dados (duas turmas)

(duas turmas) Planilha Eletrônica com Dashboard (duas turmas)

Os cursos exigem Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 ou 18 anos, conforme o curso.

SENAI Ações Móveis: ensino técnico em comunidades

Com atuação itinerante, a Escola SENAI de Ações Móveis e Comunitárias leva formação profissional a diversas regiões de Manaus. Os cursos ofertados incluem:

Direção Defensiva (20h, quatro turmas de 25 vagas, das 15h às 18h) – necessário CNH e Ensino Fundamental completo

(20h, quatro turmas de 25 vagas, das 15h às 18h) – necessário CNH e Ensino Fundamental completo Auxiliar de Eletricista (40h, duas turmas de 20 vagas, das 15h às 18h)

(40h, duas turmas de 20 vagas, das 15h às 18h) Elaboração de Projetos CAD (50h, duas turmas de 20 vagas, das 15h às 18h)

As formações são presenciais e voltadas para jovens a partir de 16 anos, com conhecimentos básicos nas áreas exigidas.

Escola SENAI Demóstenes Travessa: construção civil e perícia

Especializada em construção civil e segurança eletrônica, essa escola oferece:

Assentador Cerâmico

Pedreiro de Alvenaria

Bombeiro Hidráulico

Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança

Manutenção Predial

Modelagem 3D com SketchUp

Além disso, há cursos voltados à engenharia e perícia, como:

Laudo Pericial – Insalubridade e Periculosidade

Laudo Pericial e Vistoria Técnica

Planejamento para Construção de Edificações

Os horários variam entre 13h e 19h, conforme a turma.

Escola SENAI Waldemiro Lustoza: transporte e mecânica

Com foco em Transportes, Mecânica Automotiva e Soldagem, a escola oferta:

Mecânico de Manutenção em Sistemas Elétricos Automotivos

Desenhista Técnico Mecânico 3D

Fresador Mecânico Convencional

Torneamento Mecânico Convencional

Introdução à Soldagem

Manutenção de Motores de Popa e Diesel

Metrologia e Leitura de Desenho Mecânico

Operador de Maçarico

Manutenção em Sistemas Mecânicos de Motocicletas

Os cursos são presenciais, com turmas em horários entre 7h30 e 17h.

Cursos EaD: flexibilidade no aprendizado

Para quem busca estudar a distância, o SENAI oferece formações 100% online com carga horária de 160h:

Assistente Administrativo (duas turmas)

(duas turmas) Assistente de Logística

Recursos Humanos

Inspetor de Controle da Qualidade

A idade mínima é de 16 anos e é necessário ter Ensino Fundamental completo. As aulas são realizadas no ambiente virtual do SENAI.

Matrícula e informações

Todos os cursos são gratuitos. Os alunos serão responsáveis apenas pelos custos com transporte e alimentação. A confirmação da matrícula será feita presencialmente, após contato do SENAI via e-mail ou telefone.

Para mais informações, os interessados devem acompanhar as redes sociais oficiais do SENAI Amazonas.

