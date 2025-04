Cinco municípios do AM começam a receber polos do Telessaúde

Manaus (AM) – Humaitá, Tefé, Itacoatiara, Manacapuru e Tabatinga serão os primeiros municípios a receber pontos de telessaúde do programa Saúde AM Digital.

Nesta quarta-feira (16), equipes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e representantes dos municípios, que são polos regionais, se reuniram para discutir o plano operacional para instalação das telessalas onde os usuários poderão realizar exames ou fazer consultas à distância.

O Telessaúde já está disponível para 100% da população de Manaus e também para os 61 municípios do interior do Estado. O paciente que tem agendamento confirmado pela regulação já pode acessar a consulta na palma da mão, sem a necessidade de se deslocar para a capital.

“A pessoa pode continuar optando pelo atendimento presencial, mas se quiser fazer a consulta de casa, pode fazer pelo próprio celular ou computador ligado à internet”, explicou a secretária da SES-AM, Nayara Maksoud.

Segundo a secretária, a SES-AM também está viabilizando o novo serviço em pontos de Telessaúde fixos no interior. Assim, pessoas que não possuem conexão com internet ou não têm habilidade com celular e computador terão apoio para realizar suas consultas agendadas nesses locais.

A implantação de telessalas no interior está acontecendo por fases, sendo primeiro nos polos regionais de saúde e depois nos demais. Manacapuru, Itacoatiara, Tabatinga, Tefé e Humaitá também estão recebendo equipamentos de Mapa e Holter para melhoria do telediagnóstico cardiológico.

Na segunda fase de implantação no interior estão previstos pontos de Telessaúde em 29 municípios e, por fim, os outros 27 restantes virão na terceira fase.

Treinamento

Na reunião com os secretários municipais dos cinco municípios, a SES-AM discutiu sugestões sobre quais unidades de saúde podem receber os pontos fixos do Saúde AM Digital. A próxima etapa será o treinamento das equipes dessas unidades e a montagem dos equipamentos.

O Programa Saúde AM-Digital contará com pelo menos 78 salas de Telessaúde,17 na capital e uma em cada um dos 61 municípios do interior. São pontos onde estão instalados equipamentos para exames de imagem (EEG, ECG, Mapa e Holter).

Além dos equipamentos para exames, as salas terão computadores e técnicos para auxiliar o paciente que prefere consultar no ponto de Telessaúde, durante uma consulta online.

Como funciona a Telessaúde

Ao receber mensagem do Assistente Virtual do Programa Saúde AM Digital, a pessoa que tiver solicitado no Sisreg terá a opção de escolher a modalidade de Teleconsulta.

Se essa for uma opção, o tempo de espera será menor que o da consulta presencial. Desta forma, o paciente poderá consultar sem sair de casa ou optar por fazer o atendimento em uma sala de Telessaúde.

Nesse caso, a pessoa receberá um comunicado para informar sobre como poderá acessar sua consulta ou exame por meio do aplicativo Saúde AM Digital.

Maksoud explica que o acesso aos procedimentos do Telessaúde serão totalmente regulamentados. Portanto, a via de acesso inicial permanecerá sendo a Atenção Primária.

“Para pacientes que já estão na fila para as especialidades previstas, aguardando consulta presencial, o Assistente Virtual do Saúde AM Digital oferecerá a modalidade de Teleconsulta com tempo de espera menor, permitindo maior vazão da fila das especialidades”, detalhou.

