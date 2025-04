Homem é preso por tentar matar ex com tijolada em matagal no AM

Itacoatiara (AM) – Um homem de 26 anos foi preso, nesta quarta-feira (16), no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), por tentar matar a ex-companheira com uma tijolada, em um matagal, durante uma tentativa de feminicídio ocorrida em abril de 2022.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a vítima, de 27 anos, foi brutalmente agredida após ser arrastada pelos cabelos até uma área de mata.

Segundo o delegado Paulo Barros, responsável pela investigação, o homem agrediu a vítima com socos e tapas, e bateu a cabeça dela contra o chão.

“Ele ainda tentou arremessar um tijolo contra ela, mas foi impedido por um popular que passava pelo local. Após a denúncia, iniciamos as investigações para localizá-lo”, relatou o delegado.

Os policiais localizaram o suspeito em uma rua do bairro Santo Antônio, onde efetuaram a prisão. Ele foi indiciado por tentativa de feminicídio e permanece à disposição da Justiça.

Outros casos

Há duas semanas, outro caso de tentativa de feminicídio chocou Manaus. O empresário Fabrício da Silva Nunes, de 30 anos, foi preso após se apresentar no Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), na Zona Oeste. Ele estava foragido desde o dia 22 de março.

Fabrício é suspeito de tentar matar a ex-companheira, Kellen Clyssia, de 29 anos, e o também empresário Fabrício Valle, de 38. O crime ocorreu quando Valle acompanhava Kellen até sua residência, em um condomínio no bairro Flores, Zona Centro-Sul. O suspeito atirou várias vezes contra o carro das vítimas.

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.

