Alunos uniformizados praticam roubos e vandalismo no RJ

Alunos da rede municipal foram filmados depredando e praticando roubos no Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro. Uniformizados, eles ameaçaram o motorista e roubaram dinheiro da caixa do coletivo. Minutos depois, agarraram uma senhora para roubar um aparelho celular.

Câmeras de segurança flagraram a ação dos menores de idade, que aconteceu na quarta-feira (16), por volta das 10h30. Agentes do Programa Segurança Presente foram acionados e realizaram buscas dos objetos roubados.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, um grupo de alunos da rede municipal do Rio quebra a janela de um ônibus da linha 232. Eles roubaram R$ 20 do caixa do motorista e fizeram ameaças: “Se você for na delegacia, nós vamos te pegar no pé do morro. Marcamos sua cara!”. Logo depois, os estudantes pularam do veículo, que estava na Rua Intendente Cunha Menezes, próximo da Escola Municipal Francisco Jobim, onde estudam.

Dois funcionários que tentaram ajudar foram agredidos, mas não quiseram realizar o registro de ocorrência. As ocorrências de danos e ameaça foram registradas na 26ª DP (Todos os Santos), onde foi instaurado um inquérito para identificação e responsabilização dos culpados. A Polícia Civil informou que toda a ação foi gravada pelas câmeras internas do coletivo, que serão analisadas.

"Policiais da Operação Méier Presente atenderam a uma ocorrência envolvendo alunos da Escola Municipal Francisco Jobim, localizada na Rua Intendente Cunha Menezes, próxima ao ponto final da linha 232. Os estudantes são acusados de vandalizar um ônibus da linha e subtrair R$20 do… pic.twitter.com/86gPeH9Q99 — Rio de Nojeira Oficial ® (@riodenojeiraofc) April 17, 2025

Autoridades

A Operação Segurança Presente informou, em nota, que agentes contiveram um grupo de sete menores de idade com uniformes de escolas públicas municipais que estavam praticando furtos entre o Norte Shopping e a Rua Henrique Sheid. Com um dos jovens foi encontrado um celular com número de IMEI que constava no cadastro de roubo.

O Sindicato das Empresas de Ônibus do Rio de Janeiro, o Rio Ônibus, repudiou as ações e afirmou que atos criminosos de vandalismo aos veículos são recorrentes. O prejuízo mensal em reparos supera R$ 2 milhões, segundo a organização.

(*) Com informações do SBT News

