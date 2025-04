Estudante de 12 anos é amarrado por ‘colegas’ em banheiro de escola

Menino foi amarrado por dois garotos, enquanto outro colega vigiava a porta do banheiro

Um estudante de 12 anos foi imobilizado e amarrado por três colegas dentro do banheiro da Escola Estadual Clodonil Cardoso, em Iguape (SP).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o pai da vítima relatou à polícia o ocorrido. O garoto teria sido amarrado nas mãos e pés por outros dois, enquanto um terceiro colega vigiava a porta do banheiro.

Em nota, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) afirma que os responsáveis pelos alunos foram acionados pela diretoria e compareceram ao local. Os pais foram informados sobre a conduta dos filhos e a escola tomou as medidas cabíveis.

O caso foi registrado como vias de fato no 1º Distrito Policial (Iguape) e investigações estão em andamento para esclarecer os fatos. O caso ocorreu na última quarta-feira (26).

Atendimento psicológico

Após o episódio, a Polícia Militar (PM) foi acionada para registro da agressão e um psicólogo do programa “Psicólogos na Escola” deve prestar suporte à vítima. O jovem de 12 anos não se feriu, mas passará por atendimento e ajuda especializada.

A presença de psicólogos nas escolas públicas de ensino básico é obrigatória por lei. A Lei 13.935/2019 determina que essas instituições devem ter psicólogos e assistentes sociais para eventuais necessidades.

Conforme a Seduc, o caso foi inserido no aplicativo do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva), e a equipe regional desenvolve novas ações para conscientização sobre a cultura de paz na escola. O órgão afirma que repudia qualquer tipo de violência, dentro ou fora do ambiente escolar, e a Diretoria de Ensino de Miracatu e a unidade escolar permanecem à disposição para esclarecimentos.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais

Aluno morto vítima de bullying foi agredido por causa de pirulito

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱