Barco Hospital São João XXIII retoma atendimentos em Itacoatiara

O Barco Hospital São João XXIII está de volta à comunidade de Novo Remanso, em Itacoatiara (a 176 km de Manaus), para mais uma série de atendimentos médicos gratuitos à população ribeirinha. A nova expedição teve início nesta sexta-feira (18) e seguirá até o dia 24 de abril. Na última visita ao município, a unidade realizou mais de 7 mil atendimentos.

A ação é fruto de uma parceria entre o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), e a Associação e Fraternidade Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus.

Atendimentos incluem diversas especialidades

De acordo com a secretária estadual de Saúde, Nayara Maksoud, o retorno do barco foi solicitado pela própria população.

“É uma iniciativa que amplia o acesso à saúde para a população ribeirinha. E demonstra a preocupação do governador Wilson Lima em garantir que a saúde chegue, também, às áreas mais distantes do nosso Estado”, destacou.

Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas com clínico-geral, dermatologista, dentista, ginecologista, oftalmologista e pediatra. A unidade também realiza exames laboratoriais, raio-X, mamografia, ultrassonografia, eletrocardiograma, além de vacinação, atendimento odontológico e entrega de medicamentos.

Unidade já ultrapassa 35 mil atendimentos

Desde o início das atividades, o Barco Hospital São João XXIII já realizou mais de 35 mil atendimentos, incluindo procedimentos cirúrgicos. Entre eles, estão dois partos cesarianas — um marco inédito para a unidade móvel de saúde.

Estrutura moderna e completa

Com três andares e estrutura hospitalar completa, o Barco Hospital é equipado com tecnologia de ponta para atender as necessidades da população. A embarcação possui três centros cirúrgicos, quatro salas de recuperação pós-anestésica, dez leitos de internação, salas para exames de imagem, posto de enfermagem e farmácia.

Além disso, conta com duas ambulanchas de apoio, que auxiliam em encaminhamentos de urgência para serviços de maior complexidade, reforçando o compromisso com a saúde nas regiões mais remotas do Amazonas.

