Fepiam celebra Dia dos Povos Indígenas com ações de valorização

No Dia dos Povos Indígenas, comemorado neste sábado (19), a Fundação Estadual dos Povos Indígenas (Fepiam) reforça a valorização das culturas originárias e o compromisso com o etnodesenvolvimento no Amazonas. A data destaca a importância das tradições e saberes ancestrais como pilares para o crescimento das comunidades, respeitando seus modos próprios de vida.

Segundo Nilton Makaxi Hixkaryana, diretor-presidente da Fepiam, reconhecer a potência cultural dos povos indígenas é essencial para promover sua autonomia. “Valorizar a cultura dos povos indígenas é reconhecer a sabedoria ancestral que guia nossos caminhos. Cada passo que damos rumo ao etnodesenvolvimento é também um passo em direção à autonomia”, afirma.

Programa + Crédito Indígena incentiva economia sustentável

Entre as iniciativas que estimulam esse desenvolvimento está o programa + Crédito Indígena, lançado em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). A proposta oferece microcrédito com condições especiais, permitindo que os indígenas invistam em empreendimentos sustentáveis, como o artesanato e a agricultura familiar.

Com acesso facilitado ao crédito, os povos indígenas do estado podem estruturar atividades econômicas alinhadas a seus modos de vida, promovendo renda e preservação cultural.

Feito à Mão Indígena fortalece o artesanato tradicional

Outro destaque da Fepiam é o projeto Feito à Mão Indígena, que apoia a produção artesanal como forma de expressão cultural e geração de renda. Os produtos criados ganham visibilidade em feiras e eventos apoiados pela Fundação.

A Rodada de Negócios Indígena, organizada em parceria com o Sebrae Amazonas, também reforça essa frente, conectando empreendedores indígenas a lojistas, redes de comércio e investidores, e criando novas oportunidades de mercado.

Parceria com a Ufam oferece capacitação para lideranças

A Fepiam também firmou uma parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) para ofertar cursos de capacitação voltados às realidades das comunidades indígenas. Os temas abordam empreendedorismo, gestão de projetos e valorização cultural, unindo conhecimento técnico aos saberes ancestrais.

Essa qualificação contribui para fortalecer a autonomia das comunidades e preparar lideranças indígenas para atuar em diferentes frentes do desenvolvimento sustentável.

Compromisso com políticas públicas inclusivas

Com essas ações, a Fepiam reafirma seu papel como articuladora de políticas públicas para os povos originários. A Fundação atua com foco na valorização cultural, inclusão econômica e fortalecimento das identidades indígenas no Amazonas, garantindo que o etnodesenvolvimento se torne realidade em todo o estado.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas lança camisa em homenagem a povos indígenas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱