Instituto 3B visita Corinthians pelo Brasileirão Feminino; veja onde assistir

Clube amazonense busca recuperação no Brasileirão Feminino neste sábado (19), fora de casa, com transmissão ao vivo pela TV Brasil

O Instituto 3B entra em campo neste sábado (19), às 20h (horário de Manaus), para enfrentar o Corinthians. O jogo acontece no Estádio Alfredo Schurig, em São Paulo, e vale pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. A TV Brasil e a TV Corinthians transmitem o duelo.

O duelo representa mais um capítulo da campanha inédita do clube amazonense na elite do futebol feminino nacional. A equipe embarcou para a capital paulista na quinta-feira (17), dando sequência à preparação sob o comando do técnico português Paulo Morgado. O treinador assumiu a equipe recentemente no lugar de Roberto Neves.

As Feras da Amazônia vêm de uma derrota por 1 a 0 para a Ferroviária-SP, enquanto o Corinthians empatou em 1 a 1 com o Fluminense na rodada anterior. Ainda sem pontuar, o 3B busca um desempenho mais equilibrado diante das atuais campeãs brasileiras.

Para demonstrar apoio institucional, a Federação Amazonense de Futebol (FAF) acompanha a delegação em São Paulo. O Diretor de Competições Adjunto, Thiago Durante, representará a entidade na partida deste sábado, reforçando o compromisso da FAF com o futebol feminino no estado.

A escala de arbitragem já está definida: Thayslane de Melo Costa (SE) será a árbitra principal, com Veridiana Contilani Bisco (SP) e Maria Eduarda Silva Pires (SP) como assistentes. Marianna Nanni Batalha (SP) será a quarta árbitra, enquanto Eduardo Cesar Coronado Coelho (SP) atua como analista de campo. A delegada local será Mariana Oliveira de Rezende (SP).

Leia mais:

