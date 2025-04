BBB 25: Parcial mostra eliminação surpreendente no último paredão

Os participantes João Pedro, Renata e Vitória desistiram da Prova do Finalista do BBB 25 e agora disputam a preferência do público para continuar no reality. A parcial da enquete UOL aponta o favorito dos leitores para deixar a casa mais vigiada do Brasil amanhã.

O que diz a enquete

Às 07h30 de hoje, Vitória Strada era a mais votada na enquete UOL para deixar o BBB 25. A atriz somava 61,19% dos votos.

João Pedro está logo atrás, mas com folga. O brother somava 29,34%, tendo uma boa diferença para a primeira colocada, sem riscos de deixar o programa.

Renata em uma situação confortável neste Paredão. A bailarina somava apenas 9,46%.

