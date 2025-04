Paratleta do AM busca vaga no Sul-Americano e Mundial de atletismo

O paratleta amazonense Keven Silva está em São Paulo para disputa do 1° Desafio Brasil Paralímpico – 1ª e 2ª fase – e do Open Internacional de Atletismo. Enquanto aquela competição acontece entre os dias 20 e 23 de abril, está será dias 24 e 25 de abril. Keven, que recebeu apoio do Governo do Amazonas, disputará as provas dos 100m e 400m de corrida, no atletismo.

“Temos muito orgulho de ver uma paratleta amazonense buscando seu espaço nas principais competições do calendário internacional. Vamos continuar investindo no esporte como ferramenta de transformação social e de inclusão”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Objetivo

O Desafio Brasil Paralímpico é a primeira grande chance das paratletas conquistarem o Índice A, um dos prêmios para a vaga na equipe brasileira que disputará o Mundial de Nova Déli, na Índia, que acontecerá entre 27 de setembro e outubro. Keven, que tem entre suas conquistas a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Atletismo de 2024, se mostrou bem confiante e focado para a competição.

“O meu objetivo é melhorar a minha marca nos 400m e nos 100m, para que eu possa representar o Brasil. Eu quero agradecer muito ao Governo do Amazonas pelo apoio e por estar me ajudando nessa jornada, tenho muito orgulho de representar o Amazonas, levando a bandeira do nosso povo a outros lugares”, disse o paratleta.

A passagem do amazonense pelo Centro de Treinamento Paralímpico se encerrará com a participação no Open Internacional de Atletismo. A competição faz parte do calendário do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês) e contará com a presença de grandes nomes do atletismo internacional, com as marcas alcançadas sendo válidas para o ranking mundial de atletismo.

