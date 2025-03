Atleta amazonense é ouro no Campeonato Brasileiro Regional de Judô 2025

Desempenho de Mateus Pessoa colaborou para deixar o Amazonas na liderança do ranking de medalhas no primeiro dia do Campeonato

O amazonense Mateus Gondim Pessoa foi um dos destaques do primeiro dia de disputas do Campeonato Brasileiro Regional de Judô 2025, que acontece na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus, neste fim de semana (29 e 30 de março).

O atleta competiu na classe Sub-13, categoria – 34 kg. Ele fez uma competição de alto nível, com três vitórias. Na disputa da medalha de ouro, levou a melhor sobre Paulo Cunha, do Piauí, estado com muita tradição no judô brasileiro.

Depois da final, a promessa amazonense partiu para o abraço com o técnico Márcio Klinger e os familiares que acompanhavam a competição e foram ao delírio na torcida. A mãe de Mateus, Lorena Gondim, falou sobre a conquista do herdeiro.

“Fiquei muito feliz mesmo. Ele merecia muito essa conquista no Campeonato Brasileiro Regional. Ele é um menino focado e dedicado”, disse Lorena, depois de acolher o seu campeão com um abraço do tamanho da Arena Amadeu Teixeira.

Amazonas na cabeça

O desempenho de Mateus Pessoa colaborou para deixar o Amazonas na liderança do ranking de medalhas no primeiro dia do Campeonato Brasileiro da Região I, que compreende os estados do Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Piauí e Roraima. O sábado teve combates das classes Cadete, Sub-13 e Sênior.

O balanço do primeiro dia mostra que os times masculino e feminino do Amazonas faturaram 42 medalhas, sendo 15 de ouro, 12 de prata e 15 de bronze. O Piauí aparece em segundo, com 32 medalhas, sendo 10 de ouro, 12 de prata e 10 de bronze. Em terceiro na disputa está o Maranhão, com 30 medalhas – 9 ouros, 10 pratas e 11 bronzes.

A competição prossegue neste domingo, com as disputas das classes Sub-15, a partir das 9h, e Júnior, a partir das 12h.

Realização e parceiros

O evento, que conta com 509 atletas, é uma realização da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), em parceria com a Federação de Judô do Amazonas (Fejama). O apoio é do Governo do Amazonas (Sedel) e da Samel Planos Saúde.

Domingo (30)

9h — Início dos combates Sub-15

12h — Início dos combates Júnior

(*) Com informações da assessoria

