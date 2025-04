Chuva forte provoca alagamentos e interrompe funcionamento de trens em São Paulo

Em duas horas, Diadema e Santo André registraram mais de 74% da média mensal de chuva. Defesa Civil emitiu alertas e monitora regiões de risco.

Volume de chuva supera expectativas no ABC

Como previsto por institutos de meteorologia, a chuva forte atingiu a Região Metropolitana de São Paulo na tarde deste sábado (19), com maior impacto nas cidades do ABC Paulista. Segundo levantamento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil estadual, Diadema registrou 84 mm e Santo André, 79 mm, em apenas duas horas. O volume representa 80% e 74%, respectivamente, do total esperado para o mês.

Em Diadema, houve transbordamento dos córregos Ribeirão Capela, Piraporinha Casa Grande e Ribeirão dos Meninos. A água invadiu ruas e avenidas como Casa Grande, Conceição, Fábio Eduardo Ramos e Ulisses Guimarães, além de atingir uma farmácia e arrastar motos estacionadas.

Defesa Civil monitora riscos e emite alertas

Além dos alagamentos, foram registradas ocorrências de deslizamentos de terra nos bairros Jardim Zaíra e Castelo Branco. Apesar dos danos, não há relatos de feridos ou desabrigados. A Defesa Civil mantém o monitoramento e já emitiu alertas para outras regiões como Alto Tietê, Bertioga, Ubatuba, São Sebastião e Caraguatatuba.

Na capital paulista, o CGE manteve a cidade em estado de atenção entre 15h50 e 17h42. Os bairros Ipiranga, Jabaquara e Cidade Ademar foram os mais atingidos pelas chuvas. O radar meteorológico apontava instabilidades se deslocando rapidamente do interior para o leste paulista.

Transporte ferroviário é afetado pelos alagamentos

O grande volume de chuva também paralisou serviços de transporte ferroviário. A Linha 7-Rubi ficou inoperante entre as estações Campo Limpo Paulista e Botujuru das 15h50 até o início da noite. A circulação foi mantida em dois trechos distintos e o sistema Paese foi acionado para atender os passageiros.

Na Linha 10-Turquesa, o tráfego foi interrompido entre Prefeito Saladino e Capuava, em Santo André, devido ao alagamento dos trilhos. O Corpo de Bombeiros registrou até 17h30 um total de 68 chamados para alagamentos, 9 para quedas de árvores e outros 9 para deslizamentos ou desmoronamentos.

(*) Com informações de O Tempo

Leia mais:

Prefeitura alerta sobre descarte irregular de lixo por conta das chuvas em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱