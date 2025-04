Trio é preso e oito celulares são recuperados na Zona Norte de Manaus

Três homens, de 24, 26 e 29 anos, suspeitos de envolvimento em roubo, foram presos durante a noite de sexta-feira (18), no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Na ação, oito celulares foram recuperados.

A equipe policial realizava patrulhamento por volta das 18h, quando foi acionada pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) informando que havia um trio cometendo roubos na Zona Norte. Os suspeitos utilizavam um carro para executar o crime e fugir.

Em diligências na rua Louro Chumbo, bairro Nova Cidade, os policiais militares encontraram os três homens dentro do veículo, sendo que um deles tentou fugir, mas foi capturado com um simulacro de arma de fogo.

No veículo, os PMs encontraram oito celulares e uma balaclava. Em seguida, o trio, o veículo e os aparelhos foram encaminhados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Um dos suspeitos já tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Sapinho’ é preso por roubo um mês após sair do presídio por matar a namorada em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱