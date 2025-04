Bispo diz que vigília por Bolsonaro “não é acampamento”

Durante a oração das 15h deste sábado (19), realizada em frente ao Hospital DF Star, em Brasília, o bispo Fernando Fé deixou claro que o grupo de fiéis que acompanha o estado de saúde de Jair Bolsonaro (PL) tem um único propósito: a oração.

“Aqui não é acampamento, não é ponto de encontro. Nossa finalidade aqui é só orar, pedir a Deus pela vida de Jair Bolsonaro”, afirmou.

As orações acontecem a cada três horas, das 10h até meia-noite. A declaração do religioso veio após Adenilson Cruz, do Instituto Adenilson Cruz, levar bolos ao local. Apesar da intenção de contribuir, os fiéis recusaram os alimentos, reforçando que não aceitam doações e que o foco é exclusivamente espiritual.

Bolsonaro segue internado na UTI

Jair Bolsonaro está internado desde o dia 13 de abril, na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital DF Star. Ele passou por uma cirurgia delicada para tratar uma obstrução intestinal. O procedimento durou cerca de 12 horas e incluiu a remoção de aderências intestinais — conhecidas como bridas — além da reconstrução parcial da parede abdominal.

Esse tipo de intervenção é comum em pacientes que já realizaram cirurgias abdominais anteriormente, pois as bridas podem causar dor, bloqueios intestinais e outros sintomas.

Quadro de saúde é estável, mas sem previsão de alta

De acordo com o boletim médico mais recente, o ex-presidente apresenta evolução positiva no quadro clínico. No entanto, ele seguirá sob monitoramento intensivo, sem previsão de alta da UTI até o momento.

O apoio de grupos religiosos tem sido constante, mas dentro dos limites estabelecidos pela organização das vigílias. A liderança da oração por Bolsonaro reforça que o local não será usado para acampamentos ou manifestações que desviem o foco da fé.

▶️ Fiéis oram por Bolsonaro em hospital: “Aqui não é acampamento”



Fiéis se reúnem de três em três horas para orar pela saúde de Jair Bolsonaro (PL), que está internado no DF Star desde 13 de abril



Leia: https://t.co/3cGj3kHHQX pic.twitter.com/YlHT3yfu8x — Metrópoles (@Metropoles) April 19, 2025

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Bolsonaro completa uma semana de internação e segue sem previsão de alta

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱