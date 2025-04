VÍDEO: Cobra de 3,5 metros é resgatada em quintal de casa no AM

Animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas

Uma sucuri, de aproximadamente 3,5 metros, foi encontrada dentro do terreno de uma casa localizada no município de Humaitá (distante 685 quilômetros de Manaus). O vídeo do resgate foi divulgado no sábado (19).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), a equipe foi acionada pelos próprios moradores da casa, que ficaram surpresos com o tamanho do animal. A proximidade da residência com áreas de mata e corpos d’água pode ter contribuído para o aparecimento da cobra.

O vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o trabalho dos profissionais no resgate da sucuri. É importante ressaltar que, ao encontrar um animal silvestre, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Leia mais:

VÍDEO: Cobra de quase 5 metros é resgatada em esgoto

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱