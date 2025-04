Recém-nascido é abandonado e atacado por cães em MG

Um bebê foi resgatado com ferimentos graves após ser abandonado em um terreno baldio no Bairro Vila Nova, em Angelândia, no Vale do Jequitinhonha (MG). O recém-nascido, do sexo masculino, sofreu ataque de cães antes de receber socorro de dois vizinhos, que ouviram o choro e acionaram a polícia.

Segundo a Polícia Militar, o bebê já estava com parte da orelha e um dos pés amputados quando foi encontrado. Os levaram o bebê em estado grave, de helicóptero, para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, onde segue internado.

Mãe e padrasto presos

De acordo com os policiais, uma adolescente de 16 anos é suspeita de ser a mãe do bebê. A jovem vive com a mãe, de 36 anos, e o padrasto, de 39, que receberam voz de prisão em flagrante por tentativa de homicídio qualificado.

A residência da família fica ao lado do lote onde os vizinhos encontraram o recém-nascido. Testemunhas relataram que ouviram o choro do bebê desde a noite anterior, e que já havia desconfiança de que a adolescente estivesse grávida. Ainda assim, segundo os relatos, a família escondia a gestação.

“A mãe e o padrasto da adolescente viram o bebê chorando no terreno pela manhã, mas deixaram o local sem prestar socorro”, relataram os vizinhos à polícia.

Exame médico confirma parto recente

Os policiais foram até a residência da família, que estava parcialmente aberta. Dentro do quarto indicado como sendo da adolescente, encontraram uma toalha com grandes marcas de sangue.

A equipe policial encontrou a família, posteriormente, em uma casa na zona rural do município. A adolescente, que usava uma cinta, negou ter dado à luz e alegou que o acessório era apenas estético. No entanto, após ela chegar a uma policlínica, o laudo médico apontou sinais claros de parto recente.

“A adolescente apresentava lacerações perineais e saída ativa de sangue”, afirma o laudo.

“O exame de toque constatou colo de volume aumentado, anterior, com orifício interno e externo dilatados”, completa.

(*) Com informações do g1

Leia mais:

Árbitra morre após sofrer mal súbito durante jogo de futebol

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱