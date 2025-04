Nova espécie de crocodilo pré-histórico é descoberta na Amazônia

Fóssil de 8 milhões de anos foi encontrado na Formação Solimões, no oeste do Amazonas

Pesquisadores identificaram uma nova espécie de crocodilo pré-histórico a partir de fósseis encontrados na Formação Solimões, situada no oeste do Amazonas. O animal, que viveu há cerca de 8 milhões de anos, possuía um focinho longo e estreito, semelhante ao dos gaviais atuais do sul da Ásia.

Nome da espécie homenageia figura mitológica

O estudo, publicado na revista Zoological Journal of the Linnean Society, nomeou a nova espécie como Gryposuchus pachakamue, pertencente a um grupo extinto de crocodilianos. Segundo os pesquisadores, o nome homenageia uma figura mitológica que, assim como o animal, possuía um nariz curvado e era conhecido por falar pouco.

Pesquisadores analisam adaptações aquáticas da espécie

A pesquisa indica que a espécie ainda passava por adaptações ao ambiente aquático. O estudo contou com participação de paleontólogos do Brasil, Peru, França e Estados Unidos. A anatomia do crânio revela características intermediárias entre espécies terrestres e aquáticas.

Além disso, o formato lateral dos olhos e o desenho do focinho sugerem um comportamento alimentar mais variado, contrastando com crocodilianos atuais, que são mais especializados na pesca.

Bacia do Solimões revela segredos do Mioceno

A descoberta reforça a relevância da Bacia do Solimões para o estudo da fauna do período Mioceno. Durante essa época, a região abrigava o sistema de rios e lagos conhecido como Pebas, que contribuiu para uma rica biodiversidade de répteis e outras espécies extintas.

(*) Com informações de BNC

