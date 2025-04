Dom Leonardo, atualmente com 73 anos, atende aos requisitos e, portanto, tem direito a voto e também pode ser votado por seus pares no conclave, marcado para acontecer entre 6 e 11 de maio

Manaus (AM) – Com a morte do Papa Francisco, ocorrida na madrugada desta segunda-feira (21), as atenções da comunidade católica mundial se voltam para o processo de escolha do novo pontífice.

Entre os nomes que começam a ser cogitados para ocupar o trono de São Pedro, aparece o do arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, primeiro cardeal da região amazônica.

Dom Leonardo foi nomeado cardeal em agosto de 2022 pelo próprio Francisco, em um gesto simbólico que refletia a preocupação do pontífice com a Amazônia, seus povos tradicionais e os desafios socioambientais enfrentados pela região. A nomeação marcou um momento histórico para a Igreja na Amazônia brasileira.

Procurada pela reportagem, a Arquidiocese de Manaus afirmou que realizará uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (21), às 9h, para atender as demandas que chegaram sobre o falecimento do Papa Francisco.

Não há informações sobre as especulações de uma possível participação de Dom Leonardo Steiner na disputa pelo cargo mais alto da Igreja Católica.

Conclave

A sucessão papal ocorre por meio de um processo chamado conclave, um dos rituais mais antigos e reservados da Igreja Católica, com origem no século XIII. Durante o conclave, os cardeais eleitores ficam isolados no Vaticano, mais especificamente na Capela Sistina, até que o novo Papa seja escolhido.

Podem participar como eleitores todos os cardeais com menos de 80 anos — e também podem ser eleitos, embora isso raramente ocorra.

Dom Leonardo Steiner, atualmente com 73 anos, atende aos requisitos e, portanto, tem direito a voto e também pode ser votado por seus pares no conclave, marcado para acontecer entre 6 e 11 de maio.

Vale lembrar que, apesar de não figurar entre os nomes mais especulados até o momento, Steiner é visto como uma figura influente na Igreja latino-americana e possui um perfil alinhado com os valores defendidos por Francisco: simplicidade, diálogo, defesa dos pobres e cuidado com a criação.

Em 2013, o Papa Francisco não figurava como um dos favoritos para a eleição, pedindo para não ser votado no conclave, mas acabou sendo escolhido para a missão de liderar a Igreja Católica. O mesmo pode acontecer com Dom Leonardo Steiner, e seria um marco para o Brasil e para a Amazônia.

Leia mais:

Papa Francisco faz aparição surpresa no Domingo de Ramos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱