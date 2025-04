Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo, deve receber convocação para o Conclave

Manaus (AM) – O arcebispo metropolitano e cardeal de Manaus, Dom Leonardo Steiner, expressou profundo pesar pelo falecimento do Papa Francisco, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (21), em Roma. Steiner deve receber a convocação do Vaticano para participar do conclave.​

Durante coletiva de imprensa realizada na Arquidiocese de Manaus, localizada na avenida Joaquim Nabuco, Centro da capital, Dom Leonardo destacou o legado do pontífice, ressaltando sua atenção aos pobres e sua luta por justiça social.​

Sobre a eleição novo Papa, o religioso afirmou que há possibilidade de uma escolha por um papa brasileiro; no entanto, não acredita que ele seja uma das opções.

“Nós ainda deveremos receber algum comunicado [para o conclave]. Como sabem, nós, na próxima semana, deveremos ter a assembleia-geral da Conferência Nacional de Bispos do Brasil. Dom Jaime deverá realizar uma reunião geral para ver o que fazemos com a assembleia, porque ainda não temos as informações necessárias do dia do sepultamento e, também, ainda não sabemos onde iniciarão as sessões do diálogo, que normalmente acontecem antes da eleição. Tudo isso, ainda estamos no aguardo”, disse o arcebispo.​

A eleição reunirá cardeais de todo o mundo para eleger o sucessor de Francisco, e o próprio cardeal da Amazônia é um dos nomes lembrados pelos brasileiros como uma das possibilidades.​

Além disso, Steiner enfatizou a importância da oração e da reflexão durante esse período de transição na Igreja Católica.​

Como primeiro cardeal da região amazônica, nomeado pelo próprio Papa Francisco em 2022, Dom Leonardo representa uma voz significativa na Igreja católica, especialmente em questões relacionadas à Amazônia e aos povos indígenas.

Sua presença no conclave é vista como uma oportunidade para que as preocupações da região amazônica estejam presentes nas discussões sobre o futuro da Igreja.​

Dom Leonardo conclamou os fiéis a manterem a fé e a unidade durante este momento de luto e expectativa.​

