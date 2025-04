Lula e Janja viajarão a Roma para funeral do Papa Francisco

O Palácio do Planalto confirmou na noite desta segunda-feira (21/4) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja irão marcar presença no funeral do Papa Francisco, em Roma. O líder da Igreja Católica teve sua morte confirmada nesta manhã.

Relação de Lula com o Papa Francisco

Lula e o Papa Francisco mantiveram encontros frequentes, discutindo temas como:

Paz global (inclusive mediação na Guerra Rússia-Ucrânia )

(inclusive mediação na ) Combate à fome e desigualdade

Mudanças climáticas e Amazônia

Preparativos para a COP30 em Belém (2025)

Em 2024, durante uma visita à Itália, Lula e Janja se reuniram com o pontífice no Vaticano, reforçando laços entre o Brasil e a Santa Sé.

Luto Oficial no Brasil

O governo federal decretou luto oficial de 7 dias em homenagem ao Papa Francisco.

Bandeiras em prédios públicos, como o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), foram hasteadas a meio-mastro.

Em pronunciamento, Lula definiu Francisco como:

“O papa dos pobres, da paz e do diálogo. Um líder que nos ensinou que o amor vence o ódio.”

Como será o funeral do Papa Francisco?

O Vaticano ainda não divulgou a data oficial do funeral, mas fontes indicam que a cerimônia deve ocorrer até domingo (27/04). O Papa Francisco deixou um testamento pedindo um enterro simples, com uma lápide contendo apenas: “Franciscus”.

Luto Oficial no Brasil:

É declarado luto oficial em todo o País, pelo período de sete dias, contado da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Jorge Mario Bergoglio, Sua Santidade o Papa Francisco, a quem serão tributadas honras fúnebres de Chefe de Estado”, diz o decreto de luto publicado no “Diário Oficial da União”.

“Francisco foi o papa do acolhimento e por isso acordamos hoje um pouco orfãos do seu afeto. Um afeto que era livre de preconceitos e julgamentos. Em um mundo que sofre com a discriminação e a insegurança. Para francisco, somos todos irmãos criados para amarmos uns aos outros. Por sermos todos irmãos, não há razão para tanta discórdia, tanto ódio, tantas guerras e tanta desigualdade no mundo. Francisco foi o papa de todos, mas principalmente dos excluídos, dos mais pobres, dos injustiçados, dos imigrantes, dos que não tem voz, das vítimas do abandono e da fome”, disse o presidente Lula, em vídeo.



