Manauara anuncia Luiz Carlos Winck como novo técnico para Série D

O Manauara anunciou a contratação de Luiz Carlos Winck como novo técnico para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. Junto a ele, o clube também confirmou a chegada do preparador físico José Lummertz. Ambos foram apresentados ao elenco e já comandaram treino no CT.

Experiência no futebol nacional e amazonense

Luiz Carlos Winck, de 62 anos, tem longa trajetória no futebol brasileiro. Neste ano, ele comandou o Brasiliense durante o Candangão. Em sua carreira, também treinou equipes como São José-RS, Pelotas-RS, Operário-MT, Sampaio Corrêa-MA, River-PI, Cianorte-PR, Anápolis-GO e Criciúma-SC.

Além disso, Winck tem histórico no futebol amazonense. “Em 2004, fui treinador do Grêmio Coariense e, a partir dali, trabalhei em outros clubes do Amazonas, como São Raimundo, Rio Negro e Nacional”, relembra o técnico.

Ao falar sobre o novo desafio, Winck destaca a estrutura do Manauara. “Em termos de estrutura, hoje o Manauara é muito organizado. No momento, estou observando a característica de cada atleta, o mais rápido possível, para que possamos objetivar uma equipe que possa ter uma performance dentro de campo de muita competição, de intensidade, de força, de qualidade, para poder atingir o objetivo”, afirma.

José Lummertz reforça preparação física

Com Winck, chega também o preparador físico José Lummertz. Ele também vinha atuando no Brasiliense, mas possui passagens por clubes como Chapecoense-SC, São José-RS, Camboriú-SC, Paysandu-PA e Anápolis-GO.

No exterior, Lummertz trabalhou em equipes como Al-Hilal (Sudão), Lopburi (Tailândia), Celaya (México) e Oman Club (Omã), trazendo um perfil internacional para a nova comissão técnica.

Marcelo Vilar assume diretoria técnica

Outra novidade no clube é a chegada de Marcelo Vilar, que passa a atuar como diretor técnico de futebol do Manauara. A movimentação no comando visa reforçar a equipe para a continuidade da Série D.

Próximo compromisso

O Manauara entra em campo no sábado (26), às 17h (horário de Manaus), contra o Gás-RR, pela segunda rodada da competição nacional. A partida acontece no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR).

