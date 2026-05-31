Brasileirão

Com gol de Vitor Hugo e grande atuação de Everson, Galo faz 1 a 0 em São Januário e sobe na tabela do Brasileirão

O Atlético-MG venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (31), em São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Vitor Hugo marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo e garantiu os três pontos para a equipe mineira.

Com o resultado, o Vasco entrou na pausa do Brasileirão para a Copa do Mundo ocupando a 17ª colocação, com 20 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Já o Atlético-MG chegou aos 24 pontos, subiu para o nono lugar e ganhou fôlego na tabela.

Atlético-MG aproveita melhor momento e abre o placar

O Vasco começou a partida levando perigo com Johan Rojas, mas encontrou dificuldades para transformar as oportunidades em gols.

Aos poucos, o Atlético-MG passou a controlar as ações. A equipe comandada por Eduardo Domínguez explorou os espaços no meio-campo e apostou na velocidade para chegar ao ataque.

Embora tenha demorado a finalizar com precisão, o Galo criou as melhores chances da etapa inicial. Antes do gol, Reinier obrigou Léo Jardim a fazer duas boas defesas.

A superioridade atleticana foi recompensada aos 32 minutos. Bernard cobrou escanteio pela direita e encontrou Vitor Hugo livre na área. O zagueiro subiu mais alto que a defesa vascaína e cabeceou firme no canto, sem chances para o goleiro.

Vasco pressiona, mas esbarra em Everson

Empurrado por mais de 20 mil torcedores em São Januário, o Vasco voltou mais agressivo para o segundo tempo.

A equipe teve mais posse de bola e ocupou o campo ofensivo durante boa parte da etapa final. No entanto, encontrou dificuldades para criar chances claras e desperdiçou oportunidades importantes.

Ao todo, o Cruz-Maltino finalizou 25 vezes, mas apenas oito chutes foram na direção do gol.

Enquanto isso, o Atlético-MG manteve a organização defensiva e contou com uma atuação segura do goleiro Everson. Além disso, as entradas de Cissé e Alexsander deram mais fôlego ao time nos minutos finais.

Dessa forma, o Galo administrou a vantagem e confirmou a vitória fora de casa.

Lance decisivo da partida

O gol que definiu o confronto nasceu em uma jogada de bola parada. No melhor momento do Atlético-MG no primeiro tempo, Bernard levantou a bola na área após cobrança de escanteio.

Vitor Hugo apareceu entre os defensores e cabeceou com precisão para marcar o único gol do duelo.

Everson brilha e garante os três pontos

O goleiro Everson foi um dos principais destaques da partida. Desde os primeiros minutos, ele demonstrou segurança e fez intervenções importantes.

Na etapa final, quando o Vasco intensificou a pressão em busca do empate, o camisa 22 voltou a aparecer com defesas decisivas e assegurou o resultado positivo para o Atlético-MG.

Spinelli tem atuação discreta

Por outro lado, o atacante Spinelli ficou abaixo das expectativas. Principal referência ofensiva da equipe comandada por Renato Gaúcho, o centroavante encontrou dificuldades para concluir as jogadas.

Além disso, desperdiçou a melhor oportunidade que teve ao dominar mal a bola após cruzamento de Cuiabano, permitindo o corte da defesa atleticana.

Com a vitória, o Atlético-MG encerra a primeira parte do Brasileirão em alta. Já o Vasco terá a pausa da competição para buscar soluções e tentar reagir na luta contra o rebaixamento.

(*) Com informações do Lance

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