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Brasileiro supera o norueguês Casper Ruud em quatro sets e quebra marca que pertencia a Gustavo Kuerten no torneio

João Fonseca segue fazendo história em Roland Garros. Neste domingo (31), o tenista brasileiro venceu o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 7/6, 5/7 e 6/2, em uma partida que durou mais de três horas na quadra Philippe-Chatrier.

Com o resultado, o carioca de 19 anos garantiu vaga nas quartas de final do Grand Slam francês e manteve viva a campanha mais marcante de sua jovem carreira.

Brasileiro enfrenta Jakub Mensik na próxima fase

Agora, João Fonseca terá pela frente o tcheco Jakub Mensik nas quartas de final. O adversário avançou após superar o russo Andrey Rublev.

Os confrontos desta fase estão programados para os dias 2 e 3 de junho, em Paris.

Além da classificação, a vitória sobre Ruud, atual número 16 do ranking mundial, reforça o excelente momento vivido pelo brasileiro no circuito internacional.

Guga acompanha vitória histórica de perto

A classificação teve um espectador especial nas arquibancadas. O ex-tenista brasileiro Gustavo Kuerten acompanhou a partida da primeira fila da Philippe-Chatrier e vibrou com o desempenho do jovem talento.

Tricampeão de Roland Garros, Guga viu de perto João Fonseca alcançar uma marca histórica para o tênis brasileiro.

João encerra jejum de 16 anos

Com a vaga nas quartas de final, João Fonseca quebrou um tabu que durava 16 anos no simples masculino do torneio francês.

O último brasileiro a atingir essa fase em Roland Garros havia sido justamente Gustavo Kuerten.

Dessa forma, o jovem tenista não apenas avança na competição, como também escreve um novo capítulo na história do esporte nacional.

Campanha reforça ascensão do brasileiro

A vitória sobre Casper Ruud confirma a maturidade e a evolução de João Fonseca em um dos palcos mais importantes do tênis mundial.

Além disso, o resultado aumenta a expectativa dos torcedores brasileiros para a sequência da competição. Caso avance novamente, o carioca ficará ainda mais próximo de uma campanha histórica em Roland Garros.

Aos 19 anos, João segue acumulando feitos expressivos e consolidando seu nome entre as principais promessas do tênis internacional.

(*) Com informações da CNN Brasil

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