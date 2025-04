David Almeida vistoria obras de UBSs na Zona Oeste e anuncia entregas até setembro

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã desta terça-feira (22) uma nova rodada de vistorias em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em obras na zona Oeste da capital. Acompanhado por equipes técnicas, o gestor municipal acompanhou de perto o andamento dos serviços nas UBSs Dom Milton, no bairro Santo Agostinho, e Leonor de Freitas, no bairro Compensa.

UBS Dom Milton já tem 70% das obras concluídas

No bairro Santo Agostinho, a Prefeitura de Manaus constrói uma UBS de porte 4, com 1.200 metros quadrados de área total. A unidade contará com 59 ambientes e já alcançou 70% de execução física. A previsão é que a entrega ocorra entre os meses de agosto e setembro.

“Estamos aqui na zona Oeste, no bairro Santo Agostinho, onde estamos construindo essa grande UBS porte 4. Com isso, a gente melhorou a qualidade dos serviços prestados à população. Essa unidade é ampla, moderna e vai garantir mais dignidade para quem busca atendimento básico de saúde”, destacou o prefeito.

UBS Leonor de Freitas será entregue em maio

Durante a agenda, David Almeida também vistoriou a UBS Leonor de Freitas, localizada na avenida Brasil, bairro Compensa. A unidade passa por reforma e ampliação e já concluiu mais de 95% dos serviços. A entrega está prevista para até o dia 15 de maio.

“Fazemos essas visitas continuamente, para acompanhar a execução da obra e nos programarmos para entregar essas estruturas com responsabilidade, até porque precisamos fazer a inserção no sistema, tanto dos equipamentos quanto dos profissionais, antes da inauguração. A UBS Leonor de Freitas está sendo totalmente reformada, ampliada e, acima de tudo, muito melhorada para atender com excelência a população do bairro Compensa e adjacências”, completou o prefeito.

Investimentos reforçam atenção básica em Manaus

As obras integram os investimentos da Prefeitura de Manaus na reestruturação da rede de atenção básica. O foco é ampliar o acesso, humanizar o atendimento e descentralizar os serviços de saúde na cidade.

Leia mais:

David Almeida vistoria obras de recuperação viária do Armando Mendes

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱