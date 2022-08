David Almeida vistoria obras de recuperação viária do Armando Mendes

O prefeito de Manaus David Almeida vistoriou as ações do programa "Asfalta Manaus" nesta quarta-feira (31)

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus David Almeida vistoriou as ações do programa “Asfalta Manaus” nesta quarta-feira (31). O trabalho aconteceu no bairro Armando Mendes, na Zoa Leste da capital. O objetivo é a contemplação de 22 bairros.

“Só com o asfalto que estamos utilizando para recapear totalmente essas duas ruas, nós conseguiríamos fazer o tapa-buraco de todo o bairro do Armando Mendes. Porém, decidimos fazer diferente. O nosso trabalho é recuperar as ruas de Manaus e deixar com a melhor qualidade possível. Queremos entregar um serviço de qualidade para a população da nossa cidade”, afirmou Almeida.

Acompanhado pelo titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, e pelo subsecretário municipal de Serviços Básicos da Seminf, Efraim Costa, o prefeito de Manaus fez questão de conversar com os moradores do local, para entender a realidade que era enfrentada no dia a dia.

No local, equipes da Seminf realizam o trabalho utilizando as máquinas pesadas como fresadora, espargidor, vibroacabadora e rolo compactador. O serviço é iniciado com a fresagem das vias, retirando o asfalto antigo e desgastado, trabalhando o solo e as bases, para receberem a aplicação do novo asfalto.

Iniciado no primeiro semestre deste ano, o programa “Asfalta Manaus” tem como objetivo recuperar mais de 10 mil ruas por todas as zonas da capital. Dessa quantidade, mais de 1,3 mil vias já foram concluídas, devolvendo a dignidade para os moradores.

