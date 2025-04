Vídeo: indígenas têm casas demolidas em reintegração de posse em Manaus

A Justiça já havia determinado a saída dos moradores, mas a ordem não foi cumprida. Com isso, uma nova decisão autorizou o uso de força policial

Manaus (AM) – Indígenas da etnia Kokama tiveram suas casas destruídas na manhã desta quarta-feira (23), no ramal Água Branca II, no quilômetro 35 da rodovia Am-010.

A ação faz parte de uma operação conjunta das forças de segurança pública do Amazonas, que cumpriu ordem judicial de reintegração de posse em uma propriedade privada invadida desde agosto de 2024. O local estava ocupado por cerca de 60 pessoas.

Segundo imagens de vídeos divulgadas nas redes sociais, a ação contou com a presença de policiais militares, civis, bombeiros, assistentes sociais e representantes da concessionária Amazonas Energia.

A reintegração ocorreu após os indígenas ignorarem um prazo de 48 horas, concedido pela Justiça em março, para deixarem o local voluntariamente.

O terreno pertence à empresa Amazonas Empreendimentos Ltda., cadastrada em nome de Phelippe Daou Júnior e Cláudia Maria Daou Paixão e Silva — proprietários da Rede Amazônica, filial da TV Globo no Amazonas.

A Justiça já havia determinado a saída dos moradores, mas a ordem não foi cumprida. Com isso, uma nova decisão autorizou o uso de força policial para garantir a devolução da área ao dono legítimo.

Os agentes chegaram ao local por volta das 6h da manhã, como mostram as imagens. Não houve resistência ou confrontos durante a operação.

Danos ambientais

Um dos maiores problemas causados pela invasão foi o desmatamento da vegetação nativa, de acordo com a defesa dos proprietários, representada pela advogada Lorene Cassi.

“A empresa tem compromisso com a preservação ambiental, mas os danos foram grandes. Será complicado reverter essa situação”, disse.

Conforme a advogada, o terreno está regularizada no Incra (Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária) há mais de 20 ano.

O oficial de Justiça José Maurício, que acompanhou a ação, afirmou que o imóvel será entregue ao proprietário e que o processo judicial seguirá seu curso normal.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejusc) foi procurada pela reportagem e questionada se os indígenas serão levados para algum abrigo, já que tiveram que ser retirados do local. Até a publicação da matéria não houve respostas.

