Tarifas de gás natural da Cigás não sofrerão reajustes

O anúncio feito pela Petrobras de aumento dos preços de venda do GN para as distribuidoras do país não atinge o estado

Manaus (AM) – A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) garante que as tarifas do gás natural (GN) praticadas no estado não sofrerão reajustes.

A concessionária do serviço público de distribuição e comercialização do insumo no Amazonas esclarece que o anúncio feito pela Petrobras de aumento dos preços de venda do GN para as distribuidoras do país não atinge o estado.

A razão é que o contrato de fornecimento celebrado com a Petrobras prevê outra metodologia de reajuste do preço do gás natural, baseada em índices inflacionários, e os repasses ocorrem nos meses de novembro e janeiro.

As tarifas de gás natural praticadas no Amazonas são homologadas pelo Poder Concedente (Governo do Estado) a cada reajuste ou revisão tarifária, conforme Contrato de Concessão e demais normas vigentes.

A fim de dar maior transparência e publicidade, as tabelas tarifárias são publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) e divulgadas no site da Companhia: www.cigas-am.com.br.

