Mototaxista estupra vizinha de 13 anos em Itacoatiara, no AM

Um mototaxista, de 35 anos, foi preso em flagrante, na terça-feira (22), por estupro de vulnerável cometido contra a vizinha, uma adolescente de 13 anos, em Itacoatiara, interior do Amazonas.

Abuso

As diligências começaram por volta das 11h30, quando a vítima saía da escola e foi conduzida até uma área de mata próxima à sua casa pelo mototaxista, que também era vizinho da família.

Ele aproveitou a vulnerabilidade da adolescente e desviou o caminho, levando-a para essa região onde praticou o abuso sexual.

“Após o crime, a vítima chegou em casa aos prantos, contou para sua avó o que havia acontecido e ela comunicou à irmã mais velha da menina, de 25 anos. A irmã compareceu à delegacia por volta das 14h, acompanhada pela vítima, que estava bastante abalada e chorando”, relatou o delegado Paulo Barros, da DEP de Itacoatiara.

Os policiais colheram as informações iniciais sobre o crime e saíram em diligências para localizar o infrator, que foi encontrado em via pública em um ponto de mototáxi. Ele foi abordado e confessou ser o autor do ato. O infrator não possuía antecedentes criminais.

“A vítima foi encaminhada para os exames periciais e para toda a rede de apoio, incluindo apoio psicológico, social e médico”, disse o delegado.

Flagrante

O homem foi conduzido à delegacia, onde responderá por estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

