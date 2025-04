Corecon-AM/RR leva economia para a TV em linguagem acessível

Conselho Regional de Economia do Amazonas e Roraima lança quadro semanal na TV Encontro das Águas para explicar temas econômicos do cotidiano

O Conselho Regional de Economia (Corecon-AM/RR) acaba de dar um passo importante para aproximar a economia da população do Amazonas e Roraima, e lançou o quadro “Fala, Corecon” dentro do programa Panorama.

A atração é transmitida de segunda a sexta-feira, às 14h (horário local), e tem o objetivo de apresentar os principais assuntos da economia regional de maneira simples e direta, evidenciando como impactam o dia a dia das pessoas.

Economia descomplicada para o dia a dia

A presidenta do Corecon-AM/RR, Michele Aracaty, enfatiza a presença constante da economia em nossas vidas, muitas vezes de forma imperceptível.

“Queremos tirar a economia do ‘economês’ e trazer para a realidade das pessoas. Por que o combustível está caro? O que faz o preço do ovo e do café subir? São questões que parecem distantes, mas afetam diretamente o bolso de todos”, afirma Michele Aracaty.

O novo quadro “Fala, Corecon” também abrirá espaço para a interação com o público. Os telespectadores poderão enviar suas dúvidas sobre temas econômicos e receber respostas de especialistas durante a programação.

Incentivo à educação financeira

Michele Aracaty também ressalta a importância de iniciar a educação financeira cedo, integrando-a à rotina familiar.

“Não podemos fugir da organização financeira. Pesquisar preços, planejar gastos e entender o valor do dinheiro são hábitos essenciais. Queremos ajudar as pessoas a terem uma relação mais saudável com suas finanças”, destaca a presidenta do Corecon-AM/RR.

O quadro “Fala, Corecon” se propõe a ser um ambiente de debate sobre temas relevantes como inflação, impostos, empreendedorismo e sustentabilidade, sempre utilizando uma linguagem acessível e exemplos práticos para facilitar a compreensão.

Destaques da programação “Fala, Corecon”

1. Reforma Tributária Abre os Debates

O episódio de estreia abordou a complexa Reforma Tributária, com a participação do renomado economista Emerson Queirós. Ele, que atua como Controlador da Arrecadação da Receita Estadual e preside o Sindicato dos Fazendários do Amazonas (Sifam), trouxe sua expertise para o tema.

2. Logística Reversa em Foco na Próxima Semana

Na próxima semana, o quadro “Fala, Corecon” direcionará o debate para a Logística Reversa. A convidada será a empreendedora Sueli Cossuol, CEO da Amera, uma empresa inovadora que transforma pneus descartados em pisos emborrachados e outros produtos sustentáveis, demonstrando a aplicação prática da economia circular.

Onde Sintonizar o “Fala, Corecon”

Não perca o quadro “Fala, Corecon” no programa Panorama, da TV Encontro das Águas! Sintonize de segunda a sexta-feira, às 14h, e fique por dentro dos principais temas da economia regional de forma clara e acessível.

Leia mais: Corecon-AM/RR debate economia solidária na live ‘Paul Singer na prática’

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱