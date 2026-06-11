Oportunidades

Candidatos devem comparecer às unidades dos Sines com os documentos exigidos

Para esta sexta-feira (12), a Prefeitura de Manaus e o Governo do Amazonas oferecem mais de mil vagas de emprego. Desse total, 711 são ofertadas pelo Sine Manaus e 294 são do Sine Amazonas.

Para participar da pré–seleção do Sine Manaus e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer, das 8h às 14h, a um dos postos: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste. Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Já para as oportunidades do Sine Amazonas, é necessário comparecer na sede localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h. Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Vagas do Sine-Manaus

25 vagas – Operador Multifuncional I

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, não residir nos bairros: Parque Mauá, Centro, Ramal do Brasileirinho, Valparaíso e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

20 vagas – Operador (a) de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – gerenciar todas as transações financeiras, garantindo que cada compra seja processada de forma eficiente e precisa; registrar produtos, receber pagamentos em dinheiro ou cartões, emitir recibos e troco, e manter o caixa equilibrado e organizado.

Disponível até 12/6/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dar suporte direto ao açougueiro, atuando no corte, desossa, preparação, pesagem e embalagem de carnes.

Vagas do Sine Amazonas

30 VAGAS: OPERADOR MULTIFUNCIONAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com e sem experiência na função ou Primeiro emprego.

Disponibilidade para trabalhar em turnos 1º, 2º e 3º de segunda à sábado.

Vagas destinadas também ao público PCD.

20 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Limpeza em geral em escritório, comércio e indústria.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

(*) Com informações das assessorias

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