Após ser notificado pelo STF, Bolsonaro ‘passa mal’ e fará novos exames

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado desde o dia 13 de abril na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, apresentou piora no seu estado de saúde. De acordo com boletim médico divulgado nesta quinta-feira (24), houve elevação da pressão arterial e alteração nos exames laboratoriais do fígado.

A equipe médica informou que Bolsonaro permanece em jejum oral, recebendo nutrição exclusivamente por via parenteral (intravenosa), além de seguir com sessões de fisioterapia motora e medidas de prevenção contra trombose venosa. Ainda nesta quinta, ele será submetido a novos exames de imagem para avaliação do quadro.

O ex-presidente foi submetido a uma cirurgia no intestino no início do mês para correção de complicações relacionadas a antigas intervenções abdominais, decorrentes do atentado sofrido durante a campanha presidencial de 2018.

Apesar da condição clínica delicada, Bolsonaro segue sendo personagem ativo no cenário político. Na última quarta-feira (23), mesmo internado, ele foi intimado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no processo em que é réu por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

A equipe médica não informou previsão de alta. O quadro inspira cuidados e continua sendo acompanhado de perto pelos especialistas.

