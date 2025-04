David Almeida confirma presença no lançamento da pré-candidatura de Omar Aziz ao governo

O evento está marcado para às 10h desta sexta-feira, e reunirá aliados do senador, tanto da capital, quanto do interior do estado

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), confirmou nesta quinta-feira (24) que estará presente no evento de lançamento da pré-candidatura do senador Omar Aziz ao governo do Amazonas nas eleições de 2026. A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa na inauguração da Feira do São Jorge.

O evento ocorrerá nesta sexta-feira (25), no Clube da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, na avenida Efigênio Salles, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul.

A solenidade está marcada para às 10h e contará com a presença de aliados de Aziz, tanto da capital quanto do interior do estado.

Desde o ano passado, Omar Aziz tem intensificado suas visitas ao interior do Amazonas, com o objetivo de fortalecer seu nome para as próximas eleições estaduais.

De acordo com uma pesquisa divulgada em março pelo RealTime1, ele é um dos favoritos para vencer a corrida eleitoral.

A pesquisa aponta que Omar venceria no primeiro turno com quase 40% das intenções de votos, superando todos os outros candidatos.

Entre seus adversários, ele deverá enfrentar a pré-candidata do Partido Liberal, Maria do Carmo Seffair, que lançou sua candidatura na terça-feira (22) e também aparece como uma das favoritas na pesquisa eleitoral.

‘Rompimento’

Nos bastidores, comenta-se que o prefeito David Almeida pode se candidatar ao governo do estado, o que encerraria a aliança atual com o senador Omar Aziz.

Apesar dos rumores, ambos já afirmaram publicamente, em várias ocasiões, que não há desentendimento entre eles e garantem que a oposição não conseguirá “desfazer o elo existente entre ambos”.

Indicação da filha

Na semana passada, em uma entrevista, o prefeito David Almeida revelou ter conversado com sua filha, Fernanda Aryel Almeida, sobre a possibilidade de ela ser candidata a vice-governadora em uma chapa.

“Ela me disse: ‘Pai, eu não estava preparada na eleição passada, mas agora, se o senhor precisar de mim, estou aqui’. Eu vou apoiar um candidato a governo. Já tenho até o nome do vice: é Aryel”, destacou Almeida.

A declaração do prefeito surpreendeu a todos e gerou uma repercussão nas redes sociais, com internautas divididos entre apoio e oposição. David não revelou a qual chapa ele indicaria sua filha.

