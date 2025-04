Passageiro alucina e avião faz pouso de emergência: ‘Cobras’

De acordo com uma pessoa ouvida pelo jornal britânico The Sun, o homem estaria sob efeito de álcool e ficou agressivo

Um voo da empresa EasyJet, que seguia de Londres, capital da Inglaterra, para Marrocos, precisou fazer um pouso de emergência após um passageiro ter alucinações dentro da aeronave. O homem vestia uma camiseta com uma estampa de cobra e, de repente, temeu que os répteis estivessem rastejando pela cabine.

“Cobras no avião! Precisamos pousar!”, teria gritado o passageiro.

De acordo com uma pessoa ouvida pelo jornal britânico The Sun, o homem estaria sob efeito de álcool e ficou agressivo. “Parece engraçado ouvir um passageiro gritando ‘cobras no avião’, mas foi incrivelmente assustador para as famílias no voo. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo ou se o passageiro realmente tinha visto uma cobra solta na cabine”, contou a fonte.

O voo tinha 180 passageiros e tripulantes a bordo.

Abordagem

Com a agressividade do homem, os pilotos foram forçados a fazer um pouso de emergência em Faro, em Portugal. A polícia foi acionada e escoltou o passageiro para fora da aeronave.

O voo teve continuidade e foi concluído oito horas depois — mais do que o dobro da duração original do voo. O desvio causou atrasos de até quatro horas na rede da EasyJet no último sábado (19), em meio às viagens do feriado de Páscoa.

