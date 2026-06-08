Evento gratuito

Evento gratuito acontece de 12 a 14 de junho, no Manaus Plaza Shopping, com transmissão de jogos, desfile cosplay, gastronomia japonesa e atrações geek

Com programação gratuita para fãs de futebol e cultura japonesa, a Copa Nihon Bunka Express será realizada entre os dias 12 e 14 de junho, no Manaus Plaza Shopping, em Manaus. Durante o evento, o público poderá acompanhar a transmissão dos jogos das seleções do Brasil e do Japão. Além disso, a programação inclui desfile cosplay, feira gastronômica japonesa e atrações voltadas aos universos geek, otaku e gamer.

As atividades acontecem diariamente, das 12h às 21h, no segundo andar do shopping. Além disso, a entrada é gratuita. Dessa forma, a programação foi planejada para atender públicos de todas as idades.

Evento valoriza a cultura japonesa em Manaus

Manaus abriga uma das mais tradicionais comunidades japonesas da Região Norte. Ao longo das décadas, essa presença contribuiu para fortalecer laços culturais, gastronômicos e sociais na capital amazonense.

Por isso, a Copa Nihon Bunka Express busca valorizar essa herança cultural. Ao mesmo tempo, o evento cria um espaço de encontro para descendentes, admiradores da cultura japonesa e fãs do universo oriental.

Desfile cosplay e gastronomia japonesa marcam programação

A programação começa no dia 12 de junho com um desfile cosplay. A atração reunirá personagens inspirados em animes, mangás, filmes, séries e jogos eletrônicos.

Além disso, o público poderá visitar uma feira gastronômica japonesa com pratos típicos da culinária oriental. Também haverá espaços dedicados à economia criativa. Nesses ambientes, os visitantes encontrarão artesanato, ilustrações, acessórios e produtos temáticos. Assim, o evento amplia as opções para admiradores da cultura japonesa e do universo geek.

Torcida acompanha jogos das seleções do Brasil e do Japão

No dia 13 de junho, os visitantes poderão acompanhar a transmissão do jogo da Seleção Brasileira em clima de torcida.

Já no dia 14 de junho, será a vez dos fãs da cultura japonesa acompanharem a partida da Seleção do Japão. Dessa maneira, o evento une esporte e cultura em uma mesma programação.

De acordo com Adriano Aguiar, gerente de marketing do Manaus Plaza Shopping, a Copa Nihon Bunka Express surge como uma alternativa de lazer para reunir amigos e familiares. Além do futebol, o público poderá vivenciar diferentes aspectos da cultura japonesa.

“A proposta é oferecer uma opção de lazer para que amigos e familiares possam torcer juntos. Todos vão vivenciar elementos da cultura japonesa, por meio da gastronomia, do cosplay e da economia criativa. É uma programação gratuita, inclusiva e voltada para todas as idades”, destaca Adriano.

Serviço

Evento: Copa Nihon Bunka Express

Data: 12, 13 e 14 de junho

Local: 2º andar do Manaus Plaza Shopping

Entrada: Gratuita

Atrações: Desfile cosplay, transmissão dos jogos das seleções do Brasil e Japão, feira gastronômica japonesa e espaço de economia criativa.

Mais informações

Instagram: @manausplaza, @lsetehub e @nihonbunkaexpress