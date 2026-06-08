Lar Batista Janell Doyle

Evento do projeto Arte e Solidariedade reúne música e ação social no Bar do Cipriano, com arrecadação de fraldas para o Lar Batista Janell Doyle

O projeto Arte e Solidariedade realiza, no próximo dia 10 de junho, às 19h, uma edição especial dedicada à bossa nova no Bar do Cipriano, no Centro de Manaus. Além de reunir artistas amazonenses, o evento arrecadará fraldas para os bebês acolhidos pelo Lar Batista Janell Doyle.

O encontro musical acontecerá na esquina da Rua Ferreira Pena com a Avenida Ayrão. Dessa forma, o público poderá apreciar grandes clássicos da música brasileira e, ao mesmo tempo, contribuir com uma causa social.

Bossa nova e solidariedade marcam a programação

Nesta edição, o projeto destacará grandes sucessos da bossa nova. Para isso, a programação reunirá os artistas J. Mendonça e Elizabeth Modernel, além de convidados especiais.

Além da música ao vivo, o evento promoverá um momento de confraternização e mobilização social. Assim, os participantes poderão unir cultura e solidariedade em uma única experiência.

Doações vão beneficiar crianças acolhidas

Desta vez, a ação beneficente direcionará a arrecadação para os bebês acolhidos pelo Lar Batista Janell Doyle.

Atualmente, a instituição utiliza cerca de 3.780 fraldas por mês para atender as crianças sob seus cuidados. Por isso, a organização solicita doações de fraldas descartáveis nos tamanhos RN, P, G, XG e XGG.

Projeto une cultura e responsabilidade social

Fundado em 2010, o Arte e Solidariedade já beneficiou diversas instituições filantrópicas. Ao longo dos anos, o projeto consolidou sua atuação ao unir cultura, cidadania e responsabilidade social.

Além disso, a iniciativa utiliza a arte como instrumento de mobilização comunitária. Dessa maneira, incentiva a participação da sociedade em ações solidárias e fortalece o apoio a instituições beneficentes.

Lar Batista Janell Doyle acolhe crianças em situação de vulnerabilidade

Localizado no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, o Lar Batista Janell Doyle atua desde 1996 no acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social.

Além de oferecer proteção e cuidado, a instituição desenvolve ações de acompanhamento e oportunidades de desenvolvimento para os acolhidos. Também promove programas de convivência, fortalecimento de vínculos familiares e atividades voltadas à população em situação de rua.

Serviço

Arte e Solidariedade – Especial Bossa Nova

Quando: 10 de junho

Horário: 19h

Onde: Bar do Cipriano – esquina da Rua Ferreira Pena com Avenida Ayrão, Centro de Manaus

Doação solidária: Fraldas descartáveis nos tamanhos RN, P, G, XG e XGG

Instituição beneficiada: Lar Batista Janell Doyle

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