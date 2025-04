Sangue de Boi e Estrela do Norte duelam na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, 24 de abril, Sangue de Boi e Estrela do Norte/Nacional FC se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal 2025. O confronto ocorre às 20h, na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, com entrada gratuita para o público.

Equipes avançam após vitórias sobre Rondônia e Roraima

Os dois times representam o Amazonas na competição e avançaram após eliminarem adversários da região Norte. O Sangue de Boi superou o Clube Major-RO, enquanto o Estrela do Norte passou pelo Vivaz (RR), ainda na primeira fase do torneio.

Estrela do Norte conta com reforços; Rondy desfalca equipe

Para o confronto, o técnico Kaio Monteiro, do Estrela do Norte, contará com os retornos dos jogadores Caíque e Mário Rubson Júnior, que voltam ao elenco após breve ausência no início da temporada. No entanto, a equipe terá a ausência de Rondy, que retornou a Carauari para tratar de questões pessoais.

O atual campeão da Copa Norte, Série Ouro e Taça Nelson Mathias já definiu os atletas relacionados para o confronto. Os goleiros escalados são Roger, Neto e Zacch. Entre os atletas de linha estão: Chico, Pedrinho, Felipe, Rodolfo, Garrincha (capitão), Mário Rubson Júnior, Gustavinho, Gregory, Mady, Rabelo e Caíque.

Expectativa de grande jogo movimenta futsal amazonense

“A expectativa é que tenhamos um dos melhores jogos do futsal amazonense dos últimos anos, principalmente nessa primeira partida, quando ainda não teremos um resultado que condicione as ações dos dois times”, afirmou o técnico Kaio Monteiro.

Ele destacou ainda a característica ofensiva das duas equipes. “Os dois treinadores têm como característica o jogo ofensivo, então a equipe que melhor equilibrar o seu sistema defensivo deve ter uma vantagem. No mais, quem estiver presente na Arena Amadeu Teixeira não se arrependerá do que verá.”

Jogo de volta já tem data marcada

As equipes voltam a se enfrentar no dia 15 de maio, também às 20h, na Arena Amadeu Teixeira. Quem avançar às quartas de final enfrentará o vencedor do duelo entre Piauiense-PI e Bregafó-PA.

